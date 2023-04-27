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SpaceX запустит на орбиту спутник ViaSat-3 Americas массой примерно 6 тонн

27 апреля, 2023 четверг
12:44
Наука

В четверг, 27 апреля, SpaceX запустит на геостационарную орбиту ракету Falcon Heavy со спутником ViaSat-3 Americas массой примерно 6 тонн для высокоскоростного интернета

Об этом информируют на сайте компании .

Со стартового комплекса 39A (LC-39A) в Космическом центре имени Кеннеди NASA во Флориде отправление запланировано 27 апреля в 07:29 по восточному времени (28 апреля в 02:15 по Киеву).

На борту миссии будет находиться первый спутник Astranis MicroGEO и спутник GS-1 Gravity Space.

"Один из боковых ускорителей этой миссии ранее поддерживал Arabsat-6A, STP-2, COSMO-SkyMed второго поколения FM2, KPLO и три миссии Starlink, а второй ранее поддерживал запуск Arabsat-6A и STP-2", – пишут в SpaceX.

Спутник – первый из трех аппаратов калифорнийской компании ViaSat Inc нового поколения системы глобального покрытия в Ka-диапазоне, которые по совокупной пропускной способности вдвое превышают возможности всех коммерческих спутников на орбите.

"Ожидается, что когда сеть будет полностью введена в эксплуатацию, она позволит миллиардам людей - в домах и на предприятиях, в самолетах и на море, а также в общинах, когда-то отключенных от сети, связываться с людьми и информацией, которая им нужна", - отмечают в ведомстве.

Особенностью ViaSat-3 Americas есть возможность обеспечить скорость загрузки до 100+ Мбит/с. Разработчики предполагают, что каждый спутник будет передавать по меньшей мере 1 терабит пропускной способности данных в секунду. Аппарат будет охватывать Европу, Ближний Восток и Африку, а третий спутник – Азиатско-Тихоокеанский регион.

Спутник весит примерно 6 метрических тонн и размером примерно с школьный автобус.

Трансляция начнется примерно за 15 минут до старта.

Если какие-то причины помешают это сделать, резервная возможность будет 29 апреля.

Справочно. Спутник весит более 12 000 фунтов и размером примерно с школьный автобус. В отличие от ViaSat-1 или ViaSat-2, стартовая площадка ViaSat-3 Americas находится в Соединенных Штатах и доступна автомобильным или воздушным транспортом. Летя на спутнике, он прибудет во Флориду на девять дней раньше, чем если бы мы перевезли его через всю страну.

Срок функционирования – 15 лет.

ViaSat-3 Americas дает нам возможность делать действительно значимые вещи в масштабах, которые мы никогда раньше не могли, - подключать неподключенные и обеспечивать связь там, где люди этого не ожидают. И вот здесь начинается настоящий ажиотаж, уверяют в компании .

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