SpaceX запустила в космос еще 56 спутников Starlink

Об этом информирует SpaceX .

Это уже 21-й запуск для SpaceX в этом году и 11-й, который посвятили развитию широкополосного созвездия интернет-спутников Starlink.

Сообщается, что запуск ракеты-носителя Falcon 9 с более чем полусотней спутников на борту произвели в среду поздно вечером с космодрома в штате Флорида.

Все 56 спутников были развернуты на запланированной орбите спустя 65 минут после запуска. Ракету приземлили в море.