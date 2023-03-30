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SpaceX запустила в космос еще 56 спутников Starlink

30 мартa, 2023 четверг
09:15
Наука

В ночь на 30 марта американская компания SpaceX запустила на орбиту еще одну партию с 56 интернет-спутниками для системы Starlink

Об этом информирует SpaceX .

Это уже 21-й запуск для SpaceX в этом году и 11-й, который посвятили развитию широкополосного созвездия интернет-спутников Starlink.

Сообщается, что запуск ракеты-носителя Falcon 9 с более чем полусотней спутников на борту произвели в среду поздно вечером с космодрома в штате Флорида.

Все 56 спутников были развернуты на запланированной орбите спустя 65 минут после запуска. Ракету приземлили в море.

  • Напомним, компания Илона Маска SpaceX приняла меры, чтобы предотвратить использование защитниками Украины спутникового интернета Starlink для управления дронами. Президент и главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что спутниковый интернет Starlink, обеспечивавший украинским военным широкополосную связь, "никогда не предназначался для использования в качестве оружия".
  • Американский астронавт Скотт Келли призвал Илона Маска вернуть ВСУ полный доступ к Starlink. Бизнесмен отказал в просьбе и оправдал это тем, что "не допустит эскалации конфликта, который может привести к Третьей мировой войне".
  • 1 февраля два астронавта NASA в прямом эфире вышли в открытый космос . Это произошло уже второй раз в 2023 году.
  • В 2023 году Саудовская Аравия впервые в истории отправит женщину-астронавта в космическую миссию.
  • Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил , что американское правительство провело ряд разговоров с владельцем SpaceX Илоном Маском по использованию спутникового интернета Starlink в Украине.
  • 27 февраля космонавты из США, России и Объединенных Арабских Эмиратов полетели на Международную космическую станцию. Новый экипаж доставит ракета Falcon 9
  • 2 марта компания SpaceX Илона Маска запустила экипаж из четырех астронавтов на Международную космическую станцию.
  • В ночь на 15 марта грузовой корабль Cargo Dragon отправился на Международную космическую станцию.
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Технологии
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