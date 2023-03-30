SpaceX запустила в космос еще 56 спутников Starlink
В ночь на 30 марта американская компания SpaceX запустила на орбиту еще одну партию с 56 интернет-спутниками для системы Starlink
Об этом информирует SpaceX .
Это уже 21-й запуск для SpaceX в этом году и 11-й, который посвятили развитию широкополосного созвездия интернет-спутников Starlink.
Сообщается, что запуск ракеты-носителя Falcon 9 с более чем полусотней спутников на борту произвели в среду поздно вечером с космодрома в штате Флорида.
Все 56 спутников были развернуты на запланированной орбите спустя 65 минут после запуска. Ракету приземлили в море.
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