Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Наука SpaceX запустила самый большой в мире спутник

SpaceX запустила самый большой в мире спутник

29 июля, 2023 суббота
15:32
Наука SpaceX Falcon

В субботу, 29 июля, в 06:04 по киевскому времени компания SpaceX отправила в космос крупнейший спутник Jupiter 3, весящий более девяти тонн

Об этом пишет Bloomberg.

"Самая мощная операционная ракета SpaceX успешно вывела крупнейший в мире коммерческий спутник связи на орбиту высоко над Землей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ракета стартовала с космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде в субботу в 06:04 по киевскому времени. Спутник был развернут на орбите примерно через три с половиной часа после старта.

Известно, что спутник Jupiter 3 весит более девяти метрических тонн, а размером примерно с автобус. Также сообщается, что обеспечит беспроводное подключение к Интернету в Северной и Южной Америке.

  • Корабль OSIRIS-REx Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства откорректировал маршрут , чтобы в будущем передать образца астероида на Землю.
Мир
Читайте также:
Ольга Харлан, Європейські ігри-2023
28 июля, 2023 пятница
Харлан получила автоматическую квалификацию на Олимпиаду-2024
Дмитро Шумейко
28 июля, 2023 пятница
Новым начальником полиции Киева назначили Дмитрия Шумейко
28 июля, 2023 пятница
Вагнеровцы могут объявить о захвате Белорусской АЭС, чтобы угрожать Литве, - военный эксперт Грабский
Киев
+25°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.06
    Покупка 37.06
    Продажа 37.84
  • EUR
    Покупка 41.01
    Продажа 41.99
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
29 июля
16:01
OPINION
Пребывание за рубежом почти 3 млн украинок может стоить десятину довоенного ВВП
16:00
Интервью
Лешек Бальцерович: о важности реформ, престиже и послевоенной Украине
15:55
За сутки в Греции возник 51 новый лесной пожар
15:51
Сжег тело возле кладбища: на Черниговщине задержали главу инвестиционного фонда, подозреваемого в убийстве банкира
15:38
Обзор
Скандальная дисквалификация Харлан, украинцам разрешили соревноваться с россиянами (но есть нюанс) и возвращение футбола: обзор спорта за неделю
15:23
В Украине тестируют "еЧергу" для пересечения границы автобусами
15:14
В Украине 45% детских садов не имеют укрытия
15:09
В Германии политики призывают правительство предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus
15:05
Беларусь и РФ еще раз продлили совместные военные учения
15:03
Возглавил больницу после оккупации и называл украинских военных "нацистскими боевиками": медика из Мариуполя будут судить за госизмену
14:38
Обновлено
Россияне ударили по многоэтажке и зданию СБУ в Днепре: 9 пострадавших
14:32
Эксклюзив
Найдется место, где РФ не сможет полноценно воевать, и там будет настоящий прорыв Украины, - британский полковник Грант
14:20
Обновлено
В Одессу прибыла миссия ЮНЕСКО для оценки последствий ракетных ударов
14:15
Избегайте фото и рукопожатий с россиянами и белорусами: Федерация шахмат Украины дала рекомендации участникам международных соревнований
14:12
Концерт Тейлор Свифт в Сиэтле вызвал сейсмическую активность, эквивалентную землетрясению силой 2,3 балла
14:11
Аналитика
Компенсация за уничтоженное жилье: кто и сколько сможет получить
14:04
OPINION
Власти строят Нью-Васюки. На этот раз – ракетные
14:00
Россияне пытаются получить личные данные украинских военных от имени терробороны, - Генштаб
13:49
Матеуш Моравецкий
Более 100 вагнеровцев отправились в Сувалкский коридор, - Моравецкий
13:39
Зеленский посетил передовые позиции ССО на Бахмутском направлении
13:27
На 97-м году жизни скончался классик немецкой литературы Мартин Вальзер
13:25
Эксклюзив
Война США с Китаем решается сейчас в Украине, - Пионтковский
13:09
В Николаеве мужчины пытались разобрать кассетный снаряд: пятеро получили ранения
12:58
Разгоняется до 111 км/ч и прячется под водой: в Турции представили новый морской дрон
12:42
Дожди с запада перейдут в центр, на остальных территориях - солнечно и сухо: прогноз на 30 июля от Натальи Диденко
12:32
россия хакер
Хакеры, предположительно связанные с РФ, совершили кибератаку на правительственный онлайн-портал Кении
12:28
Соединенные Штаты помогут Австралии в развитии ракетной промышленности
12:24
Взрыв в Шевченковском райсуде: ДБР считает, что гексоген Гуменюку передали под видом лекарства
12:10
Зеленский объяснил, почему ветировал выделение более 570 миллионов на достройку Музея Голодомора
12:09
OPINION
Сергей Руденко
Путин как Африка
11:44
Пригожин закончит в Гааге с Путиным или диктатор его ликвидирует, - Порошенко
11:40
Из-за непогоды 9 тысяч потребителей Днепропетровщины остаются без света
11:34
OPINION
Николай Княжицкий
Президент ветировал закон о средствах на Музей Голодомора – это ошибка
11:30
В Севастополе взорвался склад боеприпасов
11:28
В Сенате США призвали администрацию Байдена помочь украинским детям, депортированным в РФ
11:10
В Финляндии закроют восемь пунктов приема беженцев из-за уменьшения количества прибывших украинцев
11:00
Украина может получить 10-12 систем Patriot, - военный эксперт Рыженко
10:35
Оккупанты утром ударили по Веселому на Херсонщине: ранена женщина
10:06
В РФ обвинили ВСУ в обстреле села в Брянской области: пишут о по меньшей мере 15 прилетах
10:04
OPINION
Диктатура и тоталитаризм вырождаются и ведут в пропасть
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV