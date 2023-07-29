SpaceX запустила самый большой в мире спутник
В субботу, 29 июля, в 06:04 по киевскому времени компания SpaceX отправила в космос крупнейший спутник Jupiter 3, весящий более девяти тонн
Об этом пишет Bloomberg.
"Самая мощная операционная ракета SpaceX успешно вывела крупнейший в мире коммерческий спутник связи на орбиту высоко над Землей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ракета стартовала с космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде в субботу в 06:04 по киевскому времени. Спутник был развернут на орбите примерно через три с половиной часа после старта.
Известно, что спутник Jupiter 3 весит более девяти метрических тонн, а размером примерно с автобус. Также сообщается, что обеспечит беспроводное подключение к Интернету в Северной и Южной Америке.
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