SpaceX запустила очередную партию спутников Starlink
В воскресенье, 24 сентября, компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX вывела на орбиту очередную партию с 22 мини-спутниками системы Starlink
Об этом компания сообщила в Twitter (X).
Запуск ракеты был осуществлен с 40-го комплекса на базе американских космических сил на мысе Канаверал во Флориде примерно в 06:38 по киевскому времени.
Уже через час после старта ракеты все спутники были выведены на орбиту.
Первая ступень ракеты-носителя после обособления совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Just Read the Instructions. Платформа со своей стороны расположена в Атлантике.
- Предварительный запуск новой партии из 22 интернет-спутников Starlink компания SpaceX осуществила в среду, 20 сентября. Это стало 65-й орбитальной миссией в этом году.
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