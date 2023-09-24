SpaceX запустила очередную партию спутников Starlink

Об этом компания сообщила в Twitter (X).

Запуск ракеты был осуществлен с 40-го комплекса на базе американских космических сил на мысе Канаверал во Флориде примерно в 06:38 по киевскому времени.

Уже через час после старта ракеты все спутники были выведены на орбиту.

Первая ступень ракеты-носителя после обособления совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Just Read the Instructions. Платформа со своей стороны расположена в Атлантике.