SpaceX запустила на орбиту украинский спутник PolyITAN-HP-30
Компания SpaceX запустила на орбиту украинский спутник, разработанный учеными "Киевской политехники"
Об этом сообщило издание Alpha Centauri .
Стало известно, что в США с мыса Канаверал на ракете Falcon-9 запустили украинский спутник PolyITAN-HP-30, который разработали ученые Киевского политехнического института имени Сикорского.
В частности, известно, что на борту спутника находится экспериментальная тепловая труба - часть системы терморегулирования космических аппаратов. Такая система необходима каждому космическому аппарату для отвода тепла от мест его концентрации, например от электроники, чтобы предотвратить их выход из строя.
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На спутнике будут проводить научный эксперимент по исследованию эффективности тепловых труб как основного элемента систем термостабилизации космических аппаратов.
Кроме того, известно, что запуск PolyITAN-HP-30 на орбиту позволит ученым КПИ получить рабочие характеристики тепловых труб в условиях микрогравитации. Также они смогут выявить возможные упущения и преимущества в процессе дальнейшего создания тепловых труб для различных космических аппаратов.
- Ранее мы сообщали, что в США планировали 3 января вывести на орбиту Земли наноспутник PolyITAN-HP-30, созданный к 30-летию Независимости Украины специалистами КПИ им. Игоря Сикорского.
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