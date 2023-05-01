SpaceX запустила на орбиту спутник весом 6,7 тонны
Ракета Falcon Heavy американской компании SpaceX запустила на орбиту спутник ViaSat-3 Americas, вес которого составляет 6,7 тонн.
Видео запуска обнародовал SpaceX в Twitter.
Пуск произошел из стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде в 20:26 по времени Восточного побережья США (3:26 по киевскому времени). Вес спутника составляет 6,7 тонн.
Это первый из трех спутников ViaSat Inc. нового поколения, что обеспечит глобальное покрытие в Ka-диапазоне и обеспечит высокоскоростным интернетом Северную и Южную Америку.
Работа каждого спутника компании позволит обеспечить пропускную способность сети более одного терабайта в сек. Второй спутник ViaSat покроет Европу, Ближний Восток и Африку, третий – Азиатско-Тихоокеанский регион.
Помимо спутника ViaSat, Falcon Heavy также вывела на орбиту спутники связи MicroGEO и дистанционное зондирование Земли GS-1 от компании Gravity Space.
- Планировалось, что SpaceX запустит на орбиту ракету Falcon Heavy со спутником ViaSat-3 Americas 27 апреля, но старт был отложен.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.4
Покупка 37.4Продажа 38.03
-
EUR
Покупка 40.86Продажа 41.83
- Актуальное
- Важное