SpaceX запустила на орбиту спутник весом 6,7 тонны

Видео запуска обнародовал SpaceX в Twitter.

Пуск произошел из стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде в 20:26 по времени Восточного побережья США (3:26 по киевскому времени). Вес спутника составляет 6,7 тонн.

Это первый из трех спутников ViaSat Inc. нового поколения, что обеспечит глобальное покрытие в Ka-диапазоне и обеспечит высокоскоростным интернетом Северную и Южную Америку.

Работа каждого спутника компании позволит обеспечить пропускную способность сети более одного терабайта в сек. Второй спутник ViaSat покроет Европу, Ближний Восток и Африку, третий – Азиатско-Тихоокеанский регион.

Помимо спутника ViaSat, Falcon Heavy также вывела на орбиту спутники связи MicroGEO и дистанционное зондирование Земли GS-1 от компании Gravity Space.