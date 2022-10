SpaceX запустила на орбиту полсотни спутников Starlink

Об этом сообщают на сайте SpaceX .

Компания, принадлежащая Илону Маску, запустила 53 спутника Starlink в космос. Это был восьмой запуск ракеты Falcon 9

"Первая ступень Falcon 9 приземлилась на дрон-корабль Of Course I Still Love You спустя девять минут после запуска. Все 53 спутника вывели на орбиту через 15,5 минут", - говорится в сообщении.

В общей сложности американская компания SpaceX запустила в космос более 3500 спутников. Только в 2022 году – 49 орбитальных миссий.