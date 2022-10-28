SpaceX запустила на орбиту полсотни спутников Starlink
Американская компания SpaceX запустила 53 спутника Starlink на околоземную орбиту по космическому стартовому комплексу в Калифорнии
Об этом сообщают на сайте SpaceX .
Компания, принадлежащая Илону Маску, запустила 53 спутника Starlink в космос. Это был восьмой запуск ракеты Falcon 9
"Первая ступень Falcon 9 приземлилась на дрон-корабль Of Course I Still Love You спустя девять минут после запуска. Все 53 спутника вывели на орбиту через 15,5 минут", - говорится в сообщении.
В общей сложности американская компания SpaceX запустила в космос более 3500 спутников. Только в 2022 году – 49 орбитальных миссий.
- Отметим, что после 24 февраля терминалы Starlink начали массово поступать в Украину от наших партнеров. В конце августа компания SpaceX почти вдвое снизила для украинцев стоимость Интернета.
- Напомним, как ранее сообщал Илон Маск, SpaceX ежемесячно теряет $20 млн из-за неоплаченных услуг по Starlink и расходов на защиту от кибервойны.
- В Пентагоне прокомментировали ситуацию со Starlink и заверили, что Украина и дальше будет иметь все необходимое на поле боя.
- 19 октября Илон Маск рассказал о расходах из-за неоплаченных услуг по Starlink и расходов на защиту от кибервойны.
- 21 октября министр обороны Алексей Резников заявил , что у Украины больше не будет проблем с обслуживанием терминалов StarLink.
- 24 октября стало известно, что Starlink продолжит работу в Украине, даже в том случае, если Пентагон откажется его финансировать. Работа будет непрерывной.
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