SpaceX запустила на орбиту новую партию спутников

Об этом сообщила SpaceX.

Запуск был осуществлен в 09:02 по киевскому времени из космодрома Вандерберг в Калифорнии. Уже через 24 минуты пресс-служба сообщила об успешном развертывании всех спутников на орбите.

Первая ступень, со своей стороны, приземлилась на дрон Of Course I Still Love You через 9 минут с начала операции.

У компании уже есть разрешение на запуск 12 000 спутников Starlink на орбиту и подала заявку на запуск еще 30 000 спутников.

Справка.

Starlink – это платформа спутникового интернета, принадлежащая компании Илона Маска SpaceX. Разработку проекта приступили еще в 2015 году, а тестовые прототипы вывели на орбиту в 2018. С того момента система предоставляет доступ к широкополосному интернету в любой точке планеты.