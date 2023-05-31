SpaceX запустила на орбиту новую партию спутников
Компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, осуществила очередной запуск ракеты Falcon-9 с 52 спутниками Starlink
Об этом сообщила SpaceX.
Запуск был осуществлен в 09:02 по киевскому времени из космодрома Вандерберг в Калифорнии. Уже через 24 минуты пресс-служба сообщила об успешном развертывании всех спутников на орбите.
Первая ступень, со своей стороны, приземлилась на дрон Of Course I Still Love You через 9 минут с начала операции.
У компании уже есть разрешение на запуск 12 000 спутников Starlink на орбиту и подала заявку на запуск еще 30 000 спутников.
Справка.
Starlink – это платформа спутникового интернета, принадлежащая компании Илона Маска SpaceX. Разработку проекта приступили еще в 2015 году, а тестовые прототипы вывели на орбиту в 2018. С того момента система предоставляет доступ к широкополосному интернету в любой точке планеты.
- 11 мая космическая компания Илона Маска SpaceX осуществила успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9, выведшей на околоземную орбиту 51 спутник мобильного интернета Starlink.
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