SpaceX запустила на орбиту GPS-спутник третьего поколения
18 января американская компания SpaceX запустила на орбиту спутник системы глобального позиционирования третьего поколения GPS III
Об этом информируют на сайте SpaceX .
"В среду, 18 января, в 07:24 по восточному времени SpaceX запустила миссию GPS III Space Vehicle 06", - пишет пресс-служба.
Запуск ракеты Falcon 9 произошел из стартового комплекса на базе Космических сил США на мысе Канаверал в штате Флорида.
Сообщается, что это второй запуск и посадка первой ступени разгонной ракеты Falcon 9.
После запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя приземлилась в Атлантике на автоматическую плавучую платформу A Shortfall of Gravitas.
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