SpaceX запустила на орбиту GPS-спутник третьего поколения

Об этом информируют на сайте SpaceX .

"В среду, 18 января, в 07:24 по восточному времени SpaceX запустила миссию GPS III Space Vehicle 06", - пишет пресс-служба.

Запуск ракеты Falcon 9 произошел из стартового комплекса на базе Космических сил США на мысе Канаверал в штате Флорида.

Сообщается, что это второй запуск и посадка первой ступени разгонной ракеты Falcon 9.

После запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя приземлилась в Атлантике на автоматическую плавучую платформу A Shortfall of Gravitas.

3 января компания SpaceX запустила на орбиту украинский спутник, разработанный учеными "Киевской политехники".

В 2023 году NASA планирует новые космические миссии, в частности на Луну и Юпитер, также несколько новых коммерческих ракет могут дебютировать.

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