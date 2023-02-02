SpaceX запустила на орбиту 53 новых интернет-спутника Starlink
Утром 2 февраля ракета-носитель Falcon 9 стартовал на орбиту с 53 мини-спутниками для пополнения орбитальной группировки глобальной сети Starlink
Об этом информирует компания-разработчик SpaceX .
Запуск состоялся в 09:43 по Киеву со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде.
Через час и девять минут после старта спутники Starlink должны отделиться от второй ступени и выйти на штатную орбиту.
В четвертый раз на орбиту вывели группы спутников в рамках проекта Starlink. Всего с мая 2019-го было 72 такие миссии.
SpaceX запустила уже более 3,8 тыс. спутников Starlink. Сообщается, что часть вышла из строя или сошла с орбиты. В настоящее время более 3,5 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.
Первая многоразовая ступень ракеты-носителя, используемая уже в пятый раз, примерно через девять минут после старта должна совершить вертикальную управляемую посадку в Атлантике примерно в 660 км от космодрома - на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas.
В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет от Starlink доступен пользователям в 45 странах, в частности в Северной Америке, Европе, на Дальнем Востоке и в Австралии.
В дальнейшем SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов, а затем - из 30 тыс. для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить людей широкополосным доступом к интернету в любом уголке планеты.
Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.
- Напомним, только в течение декабря Украина получила 8 тыс. базовых станций Starlink.
- В феврале Украина получит из Германии партию из 10 тыс. терминалов спутниковой связи Starlink. Также Германия обещала выделить 20 млн евро на оплату услуг Starlink для Украины.
- 26 января американская компания SpaceX запустила рекордное для ракеты Falcon 9 количество спутников Starlink – 56 аппаратов, весом более 17 тонн.
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