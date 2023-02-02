SpaceX запустила на орбиту 53 новых интернет-спутника Starlink

Об этом информирует компания-разработчик SpaceX .

Запуск состоялся в 09:43 по Киеву со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде.

Через час и девять минут после старта спутники Starlink должны отделиться от второй ступени и выйти на штатную орбиту.

В четвертый раз на орбиту вывели группы спутников в рамках проекта Starlink. Всего с мая 2019-го было 72 такие миссии.

SpaceX запустила уже более 3,8 тыс. спутников Starlink. Сообщается, что часть вышла из строя или сошла с орбиты. В настоящее время более 3,5 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя, используемая уже в пятый раз, примерно через девять минут после старта должна совершить вертикальную управляемую посадку в Атлантике примерно в 660 км от космодрома - на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет от Starlink доступен пользователям в 45 странах, в частности в Северной Америке, Европе, на Дальнем Востоке и в Австралии.

В дальнейшем SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов, а затем - из 30 тыс. для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить людей широкополосным доступом к интернету в любом уголке планеты.

Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

Напомним, только в течение декабря Украина получила 8 тыс. базовых станций Starlink.

В феврале Украина получит из Германии партию из 10 тыс. терминалов спутниковой связи Starlink. Также Германия обещала выделить 20 млн евро на оплату услуг Starlink для Украины.

26 января американская компания SpaceX запустила рекордное для ракеты Falcon 9 количество спутников Starlink – 56 аппаратов, весом более 17 тонн.

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