SpaceX запустила на орбиту 40 интернет-спутников OneWeb, являющихся конкурентами Starlink

Об этом информируют на сайте Space.com .

"SpaceX запустила крупную партию интернет-спутников OneWeb на орбиту в четверг вечером (8 декабря) в рамках миссии, которая поддерживает конкурента мегазвездия после того, как собственные планы запуска OneWeb были сорваны из-за вторжения России в Украину", - говорится в сообщении.

Ракета Falcon 9 стартовала с космического центра имени Кеннеди NASA во Флориде с 40 спутниками OneWeb – 8 декабря в 17:27 по местному времени.

Издание пишет, что приземление первой ступени Falcon 9 стало 145 успешным выводом ракеты SpaceX и четвертым запуском и посадкой именно для этой ракеты-носителя.

Более 460 космических OneWeb уже находятся на орбите. Компания строит группу из 648 спутников на низкой околоземной орбите, конкурирующей со Starlink от SpaceX.

29 ноября стало известно, что Министерство цифровой трансформации намерено закупить для Украины еще несколько тысяч терминалов спутниковой связи Starlink.

В компании Starlink решили снова поднять цены на услуги для украинцев, после того как три месяца назад снизили их стоимость.