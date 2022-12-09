SpaceX запустила на орбиту 40 интернет-спутников OneWeb, являющихся конкурентами Starlink
Американская компания SpaceX запустила на орбиту 40 интернет-спутников OneWeb. Они могут стать конкурентами системы Starlink
Об этом информируют на сайте Space.com .
"SpaceX запустила крупную партию интернет-спутников OneWeb на орбиту в четверг вечером (8 декабря) в рамках миссии, которая поддерживает конкурента мегазвездия после того, как собственные планы запуска OneWeb были сорваны из-за вторжения России в Украину", - говорится в сообщении.
Ракета Falcon 9 стартовала с космического центра имени Кеннеди NASA во Флориде с 40 спутниками OneWeb – 8 декабря в 17:27 по местному времени.
Издание пишет, что приземление первой ступени Falcon 9 стало 145 успешным выводом ракеты SpaceX и четвертым запуском и посадкой именно для этой ракеты-носителя.
Более 460 космических OneWeb уже находятся на орбите. Компания строит группу из 648 спутников на низкой околоземной орбите, конкурирующей со Starlink от SpaceX.
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