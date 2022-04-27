SpaceX запустила на МКС корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами

Об этом сообщает NASA .

Национальное управление США по аэронавтике и исследование космического пространства проинформировало, что ракета-носитель Falcon 9 с кораблем crew Dragon была запущена с мыса Канаверал во Флориде. Стыковка с МКС должна состояться 28 апреля в 3:15 по киевскому времени.

В экипаж корабля вошли астронавты NASA Челл Линдгрен, Роберт Гайнс и Джессика Уоткинс и представительница Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти. Они проведут на МКС полгода и проведут за это время более 200 научных экспериментов.

Это уже четвёртая ротация американских астронавтов на МКС в сотрудничестве SpaceX и NASA.

25 декабря 2021 года NASA запустила в космос самый мощный телескоп в истории "Джеймс Уэбб" за $10 млрд.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb