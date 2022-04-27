SpaceX запустила на МКС корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами
Американская компания SpaceX запустила на Международную космическую станцию корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту
Об этом сообщает NASA .
Национальное управление США по аэронавтике и исследование космического пространства проинформировало, что ракета-носитель Falcon 9 с кораблем crew Dragon была запущена с мыса Канаверал во Флориде. Стыковка с МКС должна состояться 28 апреля в 3:15 по киевскому времени.
В экипаж корабля вошли астронавты NASA Челл Линдгрен, Роберт Гайнс и Джессика Уоткинс и представительница Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти. Они проведут на МКС полгода и проведут за это время более 200 научных экспериментов.
Это уже четвёртая ротация американских астронавтов на МКС в сотрудничестве SpaceX и NASA.
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25 декабря 2021 года NASA запустила в космос самый мощный телескоп в истории "Джеймс Уэбб" за $10 млрд.
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