SpaceX запустила к МКС грузовой корабль Cargo Dragon
Американская компания SpaceX запустила к Международной космической станции грузовой корабль Cargo Dragon
Об этом сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA.
Запуск был осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.
Стыковка Cargo Dragon с МКС запланирована на 30 августа. Корабль доставит на МКС почти 3 тонны продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения научных экспериментов.
Cargo Dragon полетел к МКС в 23-й раз.
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