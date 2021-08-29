SpaceX запустила к МКС грузовой корабль Cargo Dragon

Об этом сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA.

Запуск был осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

Стыковка Cargo Dragon с МКС запланирована на 30 августа. Корабль доставит на МКС почти 3 тонны продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения научных экспериментов.

Cargo Dragon полетел к МКС в 23-й раз.

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