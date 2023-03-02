Об этом информируют на сайте SpaceX .

В четверг в 05:34 по Гринвичу Falcon 9 запустил шестую оперативную миссию Dragon в космос к МКС из стартового комплекса 39A (LC-39A) на космодроме Кеннеди NASA. После отделения первая ступень Falcon 9 приземлилась на беспилотный корабль Just Read the Instructions.

Dragon автономно пристыкуется к космической станции в пятницу, 3 марта.

Во время пребывания в орбитальной лаборатории экипаж проведет более 200 научных экспериментов и технологических демонстраций в таких областях, как биология и физические науки, современные материалы, разработка технологий, космическая промышленность и даже исследования под руководством студентов.

Российский космонавт Андрей Федяев и астронавт из Объединенных Арабских Эмиратов Султан Альнеяди присоединились к двум членам экипажа NASA Стивену Боуэну и Уоррену "Вуди" Хобургу.