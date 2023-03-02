SpaceX запустила экипаж из четырех человек на космическую станцию на орбиту, среди них россиянин
2 марта ракетная компания Илона Маска запустила четырех человек на орбиту на Международную космическую станцию, к двум членам экипажа NASA присоединились российский космонавт и астронавт из ОАЭ
Об этом информируют на сайте SpaceX .
В четверг в 05:34 по Гринвичу Falcon 9 запустил шестую оперативную миссию Dragon в космос к МКС из стартового комплекса 39A (LC-39A) на космодроме Кеннеди NASA. После отделения первая ступень Falcon 9 приземлилась на беспилотный корабль Just Read the Instructions.
Dragon автономно пристыкуется к космической станции в пятницу, 3 марта.
Во время пребывания в орбитальной лаборатории экипаж проведет более 200 научных экспериментов и технологических демонстраций в таких областях, как биология и физические науки, современные материалы, разработка технологий, космическая промышленность и даже исследования под руководством студентов.
Российский космонавт Андрей Федяев и астронавт из Объединенных Арабских Эмиратов Султан Альнеяди присоединились к двум членам экипажа NASA Стивену Боуэну и Уоррену "Вуди" Хобургу.
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