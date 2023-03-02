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SpaceX запустила экипаж из четырех человек на космическую станцию на орбиту, среди них россиянин

2 мартa, 2023 четверг
10:50
Наука

2 марта ракетная компания Илона Маска запустила четырех человек на орбиту на Международную космическую станцию, к двум членам экипажа NASA присоединились российский космонавт и астронавт из ОАЭ

Об этом информируют на сайте SpaceX .

В четверг в 05:34 по Гринвичу Falcon 9 запустил шестую оперативную миссию Dragon в космос к МКС из стартового комплекса 39A (LC-39A) на космодроме Кеннеди NASA. После отделения первая ступень Falcon 9 приземлилась на беспилотный корабль Just Read the Instructions.

Dragon автономно пристыкуется к космической станции в пятницу, 3 марта.

Во время пребывания в орбитальной лаборатории экипаж проведет более 200 научных экспериментов и технологических демонстраций в таких областях, как биология и физические науки, современные материалы, разработка технологий, космическая промышленность и даже исследования под руководством студентов.

Российский космонавт Андрей Федяев и астронавт из Объединенных Арабских Эмиратов Султан Альнеяди присоединились к двум членам экипажа NASA Стивену Боуэну и Уоррену "Вуди" Хобургу.

  • 1 февраля два астронавта NASA в прямом эфире вышли в открытый космос . Это было во второй раз в 2023 году.
  • В 2023 году Саудовская Аравия впервые в истории отправит женщину-астронавта в космическую миссию.
  • 27 февраля стало известно, что космонавты из США, России и Объединенных Арабских Эмиратов готовятся к полету на Международную космическую станцию.
Мир
Технологии
Илон Маск
США
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