SpaceX запустил телекоммуникационный спутник Hotbird 13G и приземлил ракету в море
3 ноября американская компания SpaceX Маска запустила в космос коммуникационный спутник Hotbird 13G компании Eutelsat
Об этом информирует Space .
Сегодня в 08:22 по киевскому времени с космодрома в штате Флорида стартовала ракета-носитель Falcon 9.
"Первая степень Falcon 9 вернулась на Землю чуть меньше чем через девять минут, приземлившись, как и было запланировано, на стоящем в Атлантическом океане беспилотном корабле SpaceX Just Read the Instructions", - сообщает пресс-служба.
Спутник Hotbird 13G компании Eutelsat развернулся на геопереходной орбите – 35 900 километров над нашей планетой, через 36 минут после запуска.
Hotbird 13G изготовили Airbus Defense and Space. Спутник будет эксплуатироваться французской телекоммуникационной компанией Eutelsat.
Это был седьмой пуск и посадка именно в этой степени.
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