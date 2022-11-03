SpaceX запустил телекоммуникационный спутник Hotbird 13G и приземлил ракету в море

Об этом информирует Space .

Сегодня в 08:22 по киевскому времени с космодрома в штате Флорида стартовала ракета-носитель Falcon 9.

"Первая степень Falcon 9 вернулась на Землю чуть меньше чем через девять минут, приземлившись, как и было запланировано, на стоящем в Атлантическом океане беспилотном корабле SpaceX Just Read the Instructions", - сообщает пресс-служба.

Спутник Hotbird 13G компании Eutelsat развернулся на геопереходной орбите – 35 900 километров над нашей планетой, через 36 минут после запуска.

Hotbird 13G изготовили Airbus Defense and Space. Спутник будет эксплуатироваться французской телекоммуникационной компанией Eutelsat.

Это был седьмой пуск и посадка именно в этой степени.

26 сентября Илон Маск сообщил, что SpaceX выпустил 1 млн. терминалов Starlink для спутникового интернета.

3 октября основатель компании Space X Илон Маск предположил, как можно достичь мира в Украине, и предложил поддержать или нет его предложение. Среди пунктов, опубликованных на верифицированном аккаунте Маска в твиттере, – провести еще раз референдум на временно оккупированных РФ украинских территориях и отдать России Крым. В комментариях Маску предлагают демилитаризировать Россию и учить историю.

Американская компания SpaceX отправила на Международную космическую станцию экипаж из четырех астронавтов, среди которых – россиянка Анна Кикина.

Компания SpaceX вывела с помощью ракеты Falcon 9 на орбиту телекоммуникационные спутники Galaxy 33 и 34 американского оператора Intelsat.

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