SpaceX запустил космический корабль Cargo Dragon в МКС
В ночь на 15 марта грузовой корабль Cargo Dragon отправился в Международную космическую станцию
Об этом сообщает NASA в Twitter.
Запуск корабля с помощью ракеты-носителя Falcon 9 был осуществлен 15 марта в 02:30 по киевскому времени с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.
Корабль в автоматическом режиме пристыкуется к модулю Harmony американского сегмента МКС 16 марта в 13:52.
Cargo Dragon доставит на станцию более 3 тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов.
Это уже седьмой полет Cargo Dragon 2 на МКС. Корабль компании SpaceX способен доставлять на 20% больше груза, а также может автономно стыковаться со станцией.
- 2 марта компания SpaceX Илона Маска запустила экипаж из четырех астронавтов в Международную космическую станцию.
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