SpaceX запустил космический корабль Cargo Dragon в МКС

Об этом сообщает NASA в Twitter.

Запуск корабля с помощью ракеты-носителя Falcon 9 был осуществлен 15 марта в 02:30 по киевскому времени с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

Корабль в автоматическом режиме пристыкуется к модулю Harmony американского сегмента МКС 16 марта в 13:52.

Cargo Dragon доставит на станцию более 3 тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов.

Это уже седьмой полет Cargo Dragon 2 на МКС. Корабль компании SpaceX способен доставлять на 20% больше груза, а также может автономно стыковаться со станцией.