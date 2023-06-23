SpaceX запускает Falcon 9 с 56 спутниками Starlink
В пятницу, 23 июня, SpaceX запускает Falcon 9 из 56 спутников Starlink на низкую орбиту вокруг Земли
Об этом информирует SpaceX .
В 18:30 началась прямая трансляция запуска Falcon 9 с миссией Starlink, которая отправит 56 спутников на низкую орбиту. Запуск производится с космического стартового комплекса 40 (SLC-40) на мысе Канаверал.
Прямая трансляция этого началась примерно за пять минут до старта.
Эта миссия использует ракету-носитель первой ступени, ранее запускавшую CRS-24, Eutelsat HOTBIRD 13F, OneWeb 1, SES-18 и SES-19, а также три миссии Starlink. Первая ступень вернется на беспилотный корабль Just Read the Instructions в Атлантике после того, как отделится от ракеты.
По состоянию на 12 июня SpaceX уже запустила более 4,5 тыс. спутников, и около 4,2 тыс. из них работают.
В общей сложности компания имеет разрешение на развертывание 12 тысяч широкополосных спутников и подала заявку на одобрение еще 30 тысяч.
- 1 июня Пентагон объявил, что купит для украинских военных терминалы Starlink - из соображений безопасности, точное количество контрактов и терминалов минобороны США пока не называет.
- 2 июня состоялась первая в истории прямая трансляция фото поверхности Марса – их в режиме реального времени производил зонд Mars Express.
- 6 июня грузовая капсула SpaceX Dragon соединилась с Международной космической станцией, чтобы передать новые доставки, в том числе солнечные батареи.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.61
Покупка 36.61Продажа 37.38
-
EUR
Покупка 40.17Продажа 41.11
- Актуальное
- Важное