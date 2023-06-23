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SpaceX запускает Falcon 9 с 56 спутниками Starlink

23 июня, 2023 пятница
18:35
Наука

В пятницу, 23 июня, SpaceX запускает Falcon 9 из 56 спутников Starlink на низкую орбиту вокруг Земли

Об этом информирует SpaceX .

В 18:30 началась прямая трансляция запуска Falcon 9 с миссией Starlink, которая отправит 56 спутников на низкую орбиту. Запуск производится с космического стартового комплекса 40 (SLC-40) на мысе Канаверал.

Прямая трансляция этого началась примерно за пять минут до старта.

Эта миссия использует ракету-носитель первой ступени, ранее запускавшую CRS-24, Eutelsat HOTBIRD 13F, OneWeb 1, SES-18 и SES-19, а также три миссии Starlink. Первая ступень вернется на беспилотный корабль Just Read the Instructions в Атлантике после того, как отделится от ракеты.

По состоянию на 12 июня SpaceX уже запустила более 4,5 тыс. спутников, и около 4,2 тыс. из них работают.

В общей сложности компания имеет разрешение на развертывание 12 тысяч широкополосных спутников и подала заявку на одобрение еще 30 тысяч.

  • 1 июня Пентагон объявил, что купит для украинских военных терминалы Starlink - из соображений безопасности, точное количество контрактов и терминалов минобороны США пока не называет.
  • 2 июня состоялась первая в истории прямая трансляция фото поверхности Марса – их в режиме реального времени производил зонд Mars Express.
  • 6 июня грузовая капсула SpaceX Dragon соединилась с Международной космической станцией, чтобы передать новые доставки, в том числе солнечные батареи.
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