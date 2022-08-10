SpaceX вывела на орбиту еще 52 спутника Starlink

Об этом сообщила компания SpaceX .

"Двухступенчатая ракета Falcon 9, укомплектованная 52 космическими кораблями Starlink, стартовала из Космического центра Кеннеди во Флориде", - пишет SpaceX.

В компании отметили, что менее чем через 9 минут после запуска первая ступень ракеты Falcon 9 вернулась на Землю и совершила вертикальную посадку на беспилотном корабле SpaceX A Shortfall of Gravitas, стоявшем в Атлантическом океане у побережья Флориды.

"Между тем разгонная ступень Falcon 9 продолжила движение на низкую околоземную орбиту, развернула спутники Starlink, как и планировалось, примерно через 15 минут после старта", - подтвердила SpaceX в твиттере.

В компании отметили, что в настоящее время они запустили на орбиту более 3000 спутников Starlink и это не предел.

"Starlink - это интернет-мегасозвездие SpaceX, которое предоставляет широкополосный доступ сотням тысяч людей во всем мире. Сейчас компания Илона Маска запустила на орбиту более 3000 спутников Starlink, но, вероятно, их будет еще больше. SpaceX имеет разрешение на размещение 12 000 кораблей и подала заявку на разрешение на запуск еще 30 000 кораблей", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что новый запуск стал 21-й миссией Starlink в 2022 году и 35-м орбитальным полетом за год, что является рекордом для компании. К примеру, в 2021 году была осуществлена ​​31 орбитальная миссия.

Ранее сообщалось, что компания Starlink Ukraine получила лицензию оператора и представительство SpaceX скоро активно заработает в Украине.

19 апреля Starlink, проект компании Илона Маска SpaceX, предоставляющий услуги спутникового интернета, сообщил о намерении открыть официальное представительство в Украине.

27 апреля Starlink Ukraine официально зарегистрировали на территории Украины.

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