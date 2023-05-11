SpaceX вывела на орбиту еще 51 спутник Starlink

Об этом сообщает официальный сайт SpaceX.

Запуск был осуществлен в среду (по киевскому времени - вечером) с космодрома 4 East (SLC-4E) на базе космических сил Ванденберг в Калифорнии (США).

Отмечается, что это третий запуск и посадка ракеты-носителя первой ступени Falcon 9, ранее запускавшей Агентство космического развития Транш 0, а теперь две миссии Starlink.

В твиттере представители SpaceX добавляют, что с каждым запуском спутников им удается добавить в созвездие пропускную способность больше Тбит/с, что позволяет продолжать улучшать покрытие и подключать больше людей по всему миру к высокоскоростному интернету из космоса.

Кроме того, компания показала, как после запуска ракеты первая ступень Falcon 9 приземлилась на дрон-корабль.