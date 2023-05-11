SpaceX вывела на орбиту еще 51 спутник Starlink
Космическая компания Илона Маска SpaceX осуществила успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9, выведшей на околоземную орбиту 51 спутник мобильного интернета Starlink
Об этом сообщает официальный сайт SpaceX.
Запуск был осуществлен в среду (по киевскому времени - вечером) с космодрома 4 East (SLC-4E) на базе космических сил Ванденберг в Калифорнии (США).
Отмечается, что это третий запуск и посадка ракеты-носителя первой ступени Falcon 9, ранее запускавшей Агентство космического развития Транш 0, а теперь две миссии Starlink.
В твиттере представители SpaceX добавляют, что с каждым запуском спутников им удается добавить в созвездие пропускную способность больше Тбит/с, что позволяет продолжать улучшать покрытие и подключать больше людей по всему миру к высокоскоростному интернету из космоса.
Кроме того, компания показала, как после запуска ракеты первая ступень Falcon 9 приземлилась на дрон-корабль.
- 20 апреля SpaceX предприняла попытку запуска гигантского космического корабля Starship ракетой-носителем Super Heavy с базы в Техасе. Запуск прошел с задержкой в несколько минут. Взлетев и достигнув высоты в 38 км, ракета-носитель начала неконтролируемо вращаться и сбилась с правильного курса. Чуть позже Starship взорвалась. Поэтому экоактивисты подали в суд на Офис гражданской авиации США, и хотят лишить SpaceX лицензии.
- Впоследствии ракета Falcon Heavy американской компании SpaceX запустила на орбиту спутник ViaSat-3 Americas, вес которого составляет 6,7 тонн.
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