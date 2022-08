Об этом сообщила компания-разработчик SpaceX в Twitter.

Запуск был осуществлен с базы космических сил США Ванденберг в Калифорнии.

Через 1 час 3 минуты после запуска 46 спутников отделились от второй ступени ракеты на низкой околоземной орбите (320 км).

Многократная первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась для запусков уже в десятый раз, примерно через девять минут после запуска совершила управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон Of Course I Still Love You, которая находилась в Тихом океане.

Кроме того, специальное спасательное судно SpaceX должно выловить из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения спускаются на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запуске своих ракет.

Это будет уже 56-й запуск на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 в рамках проекта Starlink. Интернет-спутники весом 290 кг каждый войдут в состав орбитальной группировки SpaceX.

За все время SpaceX запустила уже 3055 интернет-спутников Starlink. Часть вышла из строя или сошла с орбиты. Более 2,7 тысяч аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Как сообщил основатель SpaceX Илон Маск, интернет сеть Starlink уже доступна пользователям в 38 странах мира, в том числе в Северной и Южной Америке, Европе, на Дальнем Востоке и в Океании. По данным Пентагона, услугами этих спутников также активно пользуются американские военные.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а впоследствии – 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом к Интернету в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

