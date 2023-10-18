SpaceX вывела на орбиту еще 22 спутника Starlink

Об этом компания сообщила в соцсети Х (twitter).

"Подтверждено развертывание 22 Starlink-спутников", - говорится в сообщении.

Издание Space указывает , что запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 22 спутниками Starlink на борту был осуществлен в 07:39 по киевскому времени с космодрома во Флориде, США.

"Первая ступень ракеты вернулась на Землю, коснувшись моря на беспилотном корабле Just Read the Instructions примерно через 8,5 минуты после запуска", - отмечает издание.

Спутники развернулись спустя 65 минут после запуска.