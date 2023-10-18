SpaceX вывела на орбиту еще 22 спутника Starlink
Американская компания SpaceX в среду, 18 октября, вывела на орбиту новую партию из 22 интернет-спутников Starlink
Об этом компания сообщила в соцсети Х (twitter).
"Подтверждено развертывание 22 Starlink-спутников", - говорится в сообщении.
Издание Space указывает , что запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 22 спутниками Starlink на борту был осуществлен в 07:39 по киевскому времени с космодрома во Флориде, США.
"Первая ступень ракеты вернулась на Землю, коснувшись моря на беспилотном корабле Just Read the Instructions примерно через 8,5 минуты после запуска", - отмечает издание.
Спутники развернулись спустя 65 минут после запуска.
- Ранее Amazon запустила в космос первые интернет-спутники Project Kuiper. Компания надеется, что составит конкуренцию SpaceX Илона Маска.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.42 Покупка 37.42Продажа 38.15
- EUR Покупка 39.57Продажа 40.71
- Актуальное
- Важное