SpaceX вывела на орбиту еще 22 спутника Starlink

Об этом компания сообщила в соцсети Х (twitter).

"Развертывание 22 спутников Starlink подтверждено", - говорится в сообщении.

Издание Space указывает, что запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 22 спутниками Starlink на борту осуществлен в 04:21 по киевскому времени с космодрома во Флориде, США.

Первая ступень Falcon 9 вернулась на Землю по плану примерно через 8,5 минуты после старта. Она приземлилсь на находившийся в Атлантическом океане беспилотный корабль SpaceX A Shortfall of Gravitas.