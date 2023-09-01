SpaceX вывела на орбиту еще 22 спутника Starlink
Американская компания SpaceX в пятницу, 1 сентября, вывела на орбиту новую партию из 22 интернет-спутников Starlink: это уже седьмой запуск ракеты-носителя Falcon 9
Об этом компания сообщила в соцсети Х (twitter).
"Развертывание 22 спутников Starlink подтверждено", - говорится в сообщении.
Издание Space указывает, что запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 22 спутниками Starlink на борту осуществлен в 04:21 по киевскому времени с космодрома во Флориде, США.
Первая ступень Falcon 9 вернулась на Землю по плану примерно через 8,5 минуты после старта. Она приземлилсь на находившийся в Атлантическом океане беспилотный корабль SpaceX A Shortfall of Gravitas.
- 7 августа ночью SpaceX развернула 22 интернет-спутника Starlink и посадила возвращающуюся ракету на корабль в море.
- 11 августа в космос отправили еще одну парию из 22 интернет-спутников Starlink.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.42 Покупка 37.42Продажа 38.15
- EUR Покупка 40.69Продажа 41.69
- Актуальное
- Важное