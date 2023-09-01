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SpaceX вывела на орбиту еще 22 спутника Starlink

1 сентября, 2023 пятница
15:35
Технологии

Американская компания SpaceX в пятницу, 1 сентября, вывела на орбиту новую партию из 22 интернет-спутников Starlink: это уже седьмой запуск ракеты-носителя Falcon 9

Об этом компания сообщила в соцсети Х (twitter).

"Развертывание 22 спутников Starlink подтверждено", - говорится в сообщении.

Издание Space указывает, что запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 22 спутниками Starlink на борту осуществлен в 04:21 по киевскому времени с космодрома во Флориде, США.

Первая ступень Falcon 9 вернулась на Землю по плану примерно через 8,5 минуты после старта. Она приземлилсь на находившийся в Атлантическом океане беспилотный корабль SpaceX A Shortfall of Gravitas.

  • 7 августа ночью SpaceX развернула 22 интернет-спутника Starlink и посадила возвращающуюся ракету на корабль в море.
  • 11 августа в космос отправили еще одну парию из 22 интернет-спутников Starlink.
Илон Маск
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