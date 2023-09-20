SpaceX вывела на орбиту еще 22 интернет-спутника Starlink

Об этом успешном запуске компания сообщила на странице в twitter (X) .

"Подтверждено развертывание 22 спутников Starlink", - говорится в сообщении.

Издание Space отмечает , что запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 22 спутниками Starlink на борту был осуществлен в 05:38 по киевскому времени с космодрома во Флориде, США.

Первая ступень ракеты вернулась на Землю через 8,5 минуты после запуска, приземлившись на корабль-беспилотник SpaceX, расположенный в море.

"Между тем 22 спутника Starlink были развернуты с верхней ступени Falcon 9 через 62,5 минуты после запуска, как и было запланировано", - говорится в сообщении.