SpaceX вывела на орбиту еще 22 интернет-спутника Starlink
Американская компания SpaceX в среду, 20 сентября, вывела на орбиту новую партию из 22 интернет-спутников Starlink: это 65-я орбитальная миссия компании в этом году
Об этом успешном запуске компания сообщила на странице в twitter (X) .
"Подтверждено развертывание 22 спутников Starlink", - говорится в сообщении.
Издание Space отмечает , что запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 22 спутниками Starlink на борту был осуществлен в 05:38 по киевскому времени с космодрома во Флориде, США.
Первая ступень ракеты вернулась на Землю через 8,5 минуты после запуска, приземлившись на корабль-беспилотник SpaceX, расположенный в море.
"Между тем 22 спутника Starlink были развернуты с верхней ступени Falcon 9 через 62,5 минуты после запуска, как и было запланировано", - говорится в сообщении.
- 22 августа SpaceX вывела на орбиту партию из 21 интернет-спутника Starlink. Запуск ракеты-носителя задержали на пять дней из-за урагана "Хилари".
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