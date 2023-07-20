SpaceX вывела на орбиту еще 15 спутников Starlink

Об этом сообщает Space.com.

Отмечается, что это была 48-я орбитальная миссия компании SpaceX в этом году.

"Ракета SpaceX Falcon 9 стартовала рано в четверг, 20 июля, с космической базы Ванденберг в Калифорнии в 12:09 утра по восточному времени после одного дня задержки", - говорится в сообщении.

Первоначально запуск был назначен утром 19 июля. Однако компания SpaceX отменила его за пять секунд до завершения обратного отсчета из-за полученного предупреждения от верхней ступени ракеты.

Starlink – это группировка широкополосных спутников SpaceX, которая в настоящее время состоит из 4450 оперативных космических кораблей на низкой орбите.

Прогнозируется, что это число будет расти. Компания SpaceX уже получила разрешение на запуск 12 000 спутников Starlink и подала заявку на развертывание еще 30 000 спутников сверх этого количества.