Об этом сообщает SpaceX в twitter.

Запуск на космодроме на мысе Канаверал во Флориде (США) был осуществлен в ночь на 9 октября.

Спутники оснащены передатчиками C-диапазона, предназначенными для расширения высокочастотного телевизионного покрытия территории Северной Америки. Они вышли на орбиту примерно через 40 мин после старта носителя.

Многоразовая первая ступень Falcon 9, которая используется для запуска уже 14-й раз, после запуска совершила посадку на морской платформе A Shortfall of Gravitas, расположенной в Атлантике в 643 км от космодрома.

26 сентября Илон Маск сообщил, что SpaceX выпустил 1 млн терминалов Starlink для спутникового интернета.

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