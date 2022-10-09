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SpaceX вывела на орбиту два телекоммуникационных спутника Intelsat

9 октября, 2022 воскресенье
11:36
Наука

Компания SpaceX вывела с помощью ракеты Falcon 9 на орбиту телекоммуникационные спутники Galaxy 33 и 34 американского оператора Intelsat

Об этом сообщает SpaceX в twitter.

Запуск на космодроме на мысе Канаверал во Флориде (США) был осуществлен в ночь на 9 октября.

Спутники оснащены передатчиками C-диапазона, предназначенными для расширения высокочастотного телевизионного покрытия территории Северной Америки. Они вышли на орбиту примерно через 40 мин после старта носителя.

Многоразовая первая ступень Falcon 9, которая используется для запуска уже 14-й раз, после запуска совершила посадку на морской платформе A Shortfall of Gravitas, расположенной в Атлантике в 643 км от космодрома.

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