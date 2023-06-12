SpaceX вывела на орбиту 53 спутника Starlink
В понедельник, 12 июня, SpaceX отправила на орбиту еще одну большую группу своих интернет-спутников Starlink и совершила морскую посадку вернувшейся ракеты
Об этом информирует Space .
Ракета Falcon 9 с 52 космическими аппаратами Starlink взлетела в понедельник в 10:10 по Киеву со станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде.
Первая ступень Falcon 9 вернулась на Землю примерно через 8,5 минут после взлета для точечного приземления беспилотника SpaceX A Shortfall of Gravitas, расположенного в Атлантическом океане.
Это был девятый запуск и посадка именно для этого ракеты-носителя.
Тем временем разгонный блок ракеты продолжит переносить 52 спутника Starlink на низкую околоземную орбиту, в конечном счете развернув их там примерно через 65 минут после взлета.
По состоянию на сегодняшний день SpaceX уже запустила более 4,5 тыс. спутников, и почти 4,2 тыс. из них работают.
В общей сложности компания имеет разрешение на развертывание 12 тыс. широкополосных спутников и подала заявку на одобрение еще 30 тыс.
Также SpaceX планирует запустить миссию Transporter-8 rideshare в 00:10 13 июня, где запустит 72 спутника.
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