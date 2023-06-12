Об этом информирует Space .

Ракета Falcon 9 с 52 космическими аппаратами Starlink взлетела в понедельник в 10:10 по Киеву со станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

Первая ступень Falcon 9 вернулась на Землю примерно через 8,5 минут после взлета для точечного приземления беспилотника SpaceX A Shortfall of Gravitas, расположенного в Атлантическом океане.

Это был девятый запуск и посадка именно для этого ракеты-носителя.

Тем временем разгонный блок ракеты продолжит переносить 52 спутника Starlink на низкую околоземную орбиту, в конечном счете развернув их там примерно через 65 минут после взлета.

По состоянию на сегодняшний день SpaceX уже запустила более 4,5 тыс. спутников, и почти 4,2 тыс. из них работают.

В общей сложности компания имеет разрешение на развертывание 12 тыс. широкополосных спутников и подала заявку на одобрение еще 30 тыс.

Также SpaceX планирует запустить миссию Transporter-8 rideshare в 00:10 13 июня, где запустит 72 спутника.