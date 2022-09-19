SpaceX вывел на орбиту еще 54 спутника. Теперь интернет от Starlink доступен на всех континентах
Спутниковая интернет-сеть Starlink от SpaceX начала работать на всех континентах Земли
Об этом в твиттере заявил основатель SpaceX Илон Маск.
"Starlink теперь активна на всех континентах, включая Антарктиду", – написал он.
Ракета-носитель Falcon 9 в понедельник утром успешно вывела на орбиту очередную партию из 54 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети Starlink.
SpaceX – самый большой спутниковый оператор в мире. Компания вывела на орбиту более 3000 спутников для развертывания сети Starlink. В планах SpaceX – отправка на околоземную орбиту 42 000 спутников.
В рамках программы компания планирует предоставлять широкополосный доступ в интернет в любой точке планеты со скоростью трафика 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.
- В конце августа стало известно, что SpaceX Илона Маска снизила для украинцев стоимость интернета Starlink.
- SpaceX Илона Маска покупает батареи для Starlink у украинской компании.
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