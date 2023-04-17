Об этом информируют на сайте компании.

"Сейчас команда SpaceX завершила несколько суборбитальных летных испытаний верхней ступени Starship из Starbase, успешно продемонстрировав беспрецедентный подход к управляемому полету. Эти летные испытания помогли проверить конструкцию транспортного средства, доказав, что Starship может пролететь через вспышку. в вертикальную конфигурацию для приземления", – пишут в компании.

В понедельник, 17 апреля, в 15:15 по Киеву первое летное испытание проведет полностью интегрированный корабль Starship и Super Heavy из Starbase в Техасе.

Также SpaceX провела многочисленные испытания ракеты Super Heavy, включающие все более сложные статические огни, что привело к полному испытанию двигателя 31 Raptor – наибольшего количества одновременных зажиганий ракетных двигателей в истории.

Кроме того, команда построила самую высокую в мире башню для запуска и улавливания ракет. На высоте 146 метров башня предназначена для кораблей и ракеты-носителя Super Heavy. Для первого лётного испытания команда не будет делать попытки вертикальной посадки.

Справочно. Starship - это полностью многоразовая транспортная система, предназначенная для перевозки экипажа и груза на орбиту Земли. Создана, чтобы помочь человечеству вернуться на Луну, путешествовать на Марс и дальше.

Посредством такого теста успех измеряется тем, сколько мы можем научиться, что будет информировать и улучшит вероятность успеха в будущем, поскольку SpaceX быстро продвигает разработку Starship.