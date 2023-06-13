SpaceX в двухсотых приземлила ракету и запустила 72 небольших спутника

Об этом информирует Space .

Компания запустила две ракеты-носители Falcon 9 с разницей в 14 часов с западного и восточного побережья США. Это один из кратчайших временных промежутков между двумя космическими запусками миссий SpaceX.

Ракета взлетела с калифорнийской базы Ванденберг в 00:10 (по Киеву), начав миссию Transporter-8 по запуску 72 маленьких спутников и посадила ракету Falcon 9 на Землю, сделав 200-е такое приземление за свою историю.

Первая ступень ракеты вернулась на Землю в Ванденберге спустя восемь минут после старта. Это был девятый полет и посадка для этого ракеты-носителя.

Разгонный блок ракеты продолжил доставку спутников на орбиту, среди которых были космические аппараты кубсаты, микросаты, капсула с повторным входом и орбитальные транспортные средства. Они обособлялись в течение 24 минут.

Transporter-8 стал восьмым запуском малого спутника SpaceX и третьим в 2023 году. Первая такая миссия SpaceX была Transporter-1, которая запустила 143 спутника в январе 2021 года.

Предыдущий запуск SpaceX на орбиту прошел в понедельник в 10:10. Ранее компания запустила 52 своих спутника Starlink из Флориды.