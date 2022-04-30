SpaceX успешно вывела на орбиту еще 53 спутника Starlink
Компания миллиардера Илона Маска SpaceX успешно запустила очередную партию спутников Starlink
Об этом SpaceX сообщила в Twitter.
"Развертывание 53 спутников Starlink подтверждено", - говорится в сообщении.
Starlink – инновационный проект, который благодаря сети спутников и специальному терминалу со спутниковой антенной обеспечивает доступ к широкополосному интернету в любой точке планеты. На территории Украины уже действуют более 10 тысяч терминалов Starlink.
- Напомним, в Госспецсвязи объяснили особенности доступа к спутниковому интернету от SpaceX
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