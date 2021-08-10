SpaceX совместно с канадским стартапом планирует запустить запустить в космос спутник для трансляции рекламы

Об этом пишет Daily Mail.



Согласно сообщению, SpaceX совместно со стартапом GEC в следующем году планирует запустить в космос спутник для трансляции рекламы на платформе Twitch и на YouTube.



Так, GEC отправит на ракете Falcon 9 спутник CubeSat, на одной стороне которого будет рекламный баннер. На спутнике также будет прикреплен монопод, который будет снимать баннер и транслировать его изображение на Землю.



Ожидается, что рекламодатели будут платить за размещение рекламы криптовалютой. Для размещения рекламы будут необходимы пять токенов, которые будут отвечать за координаты, яркость, цвет и размещениие.

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