SpaceX совершила очередной запуск Starlink: на орбиту вывели еще 22 спутника
В субботу, 16 сентября, американская аэрокосмическая компания SpaceX, владельцем которой является Илон Маск, совершила очередной запуск Starlink на орбиту и вывела еще 22 своих спутника
Об этом компания написала в соцсети Х (twitter).
Отмечается, что ракета-носитель Falcon 9 была запущена с космодрома во Флориде, США. Таким образом, SpaceX завершили 65-й запуск года.
Отмечается, что первая ступень Falcon 9 через 8 минут с начала операции приземлилась на стоящий в Атлантическом океане беспилотник Just Read the Instructions.
- Седьмой запуск ракеты-носителя Falcon 9 состоялся 1 сентября. Тогда американская компания SpaceX вывела на орбиту новую партию из 22 интернет-спутников Starlink.
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