SpaceX совершила очередной запуск Starlink: на орбиту вывели еще 22 спутника

Об этом компания написала в соцсети Х (twitter).

Отмечается, что ракета-носитель Falcon 9 была запущена с космодрома во Флориде, США. Таким образом, SpaceX завершили 65-й запуск года.

Отмечается, что первая ступень Falcon 9 через 8 минут с начала операции приземлилась на стоящий в Атлантическом океане беспилотник Just Read the Instructions.