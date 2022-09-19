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SpaceX показал, в каких странах не будет подключать интернет от Starlink. Среди них Россия

19 сентября, 2022 понедельник
15:08
Технологии

Подключение к спутниковой сети нового поколения Starlink не будет доступно жителям России и еще десятку стран с авторитарными режимами

Это видно из карты покрытия, опубликованной на веб-сайте сети.

В карту покрытия Starlink не включены вместе с Россией, Китай, Беларусь, Сирия, Иран, Афганистан, Северная Корея, Венесуэла и Куба.

Все эти страны не числятся ни в категории waitlist ("лист ожидания"), где указано, например, Украина, ни в категории coming soon ("вскоре будет"), как, например, Турция, Казахстан, Саудовская Аравия, Индия, страны Африки и большую часть Южной Америки.

  • Напомним, что ранее в понедельник в компании SpaceX, являющейся разработчиком глобальной спутниковой сети Starlink, заявил , что подключение к Starlink теперь доступно с любой точки планеты, включая Антарктиду.
  • Отметим, что эта карта стран-изгоев фактически совпадает с перечнем стран, делегации которых не приглашены на похороны королевы Великобритании. Совпадают Россия, Беларусь, Иран, Сирия, Северная Корея и Венесуэла.

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Мир
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