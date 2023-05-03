Об этом информируют на сайте SpaceX .

Завтра 4 мая в 10:30 по киевскому времени SpaceX планирует запустить Falcon 9 со спутниками.

Сообщается, что на низкую околоземную орбиту из космического стартового комплекса 40 (SLC-40) на мысе Канаверал во Флориде отправится 56 Starlink.

Если же какие-то условия перед вылетом не удовлетворят, то дополнительная возможность запуска будет в этот же день меньше чем через два часа или в пятницу, 5 мая.

Первую ступень ракеты-носителя, поддерживающую эту миссию, ранее запускала CRS-24, Eutelsat HOTBIRD 13F, OneWeb 1, SES-18 и SES-19, а также две миссии Starlink. После отделения этапов первая ступень приземлится на беспилотнике A Shortfall of Gravitas.

Прямая трансляция запуска будет доступна за пять минут до старта.