SpaceX планирует запустить еще 56 спутников Starlink
4 мая SpaceX запустит ракету-носитель Falcon 9 с 56 спутниками Starlink на низкую околоземную орбиту
Об этом информируют на сайте SpaceX .
Завтра 4 мая в 10:30 по киевскому времени SpaceX планирует запустить Falcon 9 со спутниками.
Сообщается, что на низкую околоземную орбиту из космического стартового комплекса 40 (SLC-40) на мысе Канаверал во Флориде отправится 56 Starlink.
Если же какие-то условия перед вылетом не удовлетворят, то дополнительная возможность запуска будет в этот же день меньше чем через два часа или в пятницу, 5 мая.
Первую ступень ракеты-носителя, поддерживающую эту миссию, ранее запускала CRS-24, Eutelsat HOTBIRD 13F, OneWeb 1, SES-18 и SES-19, а также две миссии Starlink. После отделения этапов первая ступень приземлится на беспилотнике A Shortfall of Gravitas.
Прямая трансляция запуска будет доступна за пять минут до старта.
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