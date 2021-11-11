SpaceX отправила на МКС четвертый экипаж астронавтов

Об этом сообщает NASA.



Космический корабль Crew Dragon Endurance компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту стартовал из Космического центра Кеннеди НАСА, США.

В состав экипажа Crew Dragon-3 входят астронавты NASA Раджа Чари (командир миссии), Том Маршберн (пилот) и Кайла Беррон, астронавт Европейского космического агентства (ESA) Маттиас Маурер.

Эта миссия стала 4-м полетом SpaceX в космос.

В компании отмечают, что астронавты прибудут на Международную космическую станцию, где проведут шесть месяцев и будут заниматься научными исследованиями в области биологии, медицины, навигации.



Напомним, предыдущая команда четырех астронавтов успешно приземлилась в Мексиканском заливе в другой капсуле Crew Dragon.

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