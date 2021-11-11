SpaceX отправила на МКС четвертый экипаж астронавтов
Компания SpaceX отправила четверых астронавтов на Международную космическую станцию в рамках миссии "Crew-3"
Об этом сообщает NASA.
Космический корабль Crew Dragon Endurance компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту стартовал из Космического центра Кеннеди НАСА, США.
В состав экипажа Crew Dragon-3 входят астронавты NASA Раджа Чари (командир миссии), Том Маршберн (пилот) и Кайла Беррон, астронавт Европейского космического агентства (ESA) Маттиас Маурер.
Эта миссия стала 4-м полетом SpaceX в космос.
В компании отмечают, что астронавты прибудут на Международную космическую станцию, где проведут шесть месяцев и будут заниматься научными исследованиями в области биологии, медицины, навигации.
- Напомним, предыдущая команда четырех астронавтов успешно приземлилась в Мексиканском заливе в другой капсуле Crew Dragon.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.02
Покупка 26.02Продажа 26.26
-
EUR
Покупка 29.93Продажа 30.33
- Актуальное
- Важное