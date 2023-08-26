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SpaceX отправила на МКС астронавтов из четырех разных стран

26 августа, 2023 суббота
19:21
Мир

В субботу, 26 августа, компания SpaceX запустила миссию Crew-7 для NASA с экипажем из четырех человек, представляющих четыре страны, на международную космическую станцию (МКС)

Об этом идет речь на сайте NASA.

"Международный экипаж из четырех человек, представляющих четыре страны, находится на орбите после успешного запуска на Международную космическую станцию в 3:27 утра по восточному времени в субботу, 26 августа, со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди во Флориде NASA", - говорится в сообщении.

Отмечается, что миссия агентства SpaceX Crew-7 является седьмой коммерческой миссией по ротации экипажа NASA.

Экипаж состоит из Жасмина Могбели из США, Андреаса Могенсена из Дании, японца Сатоси Фурукавы и россиянина Константина Борисова. На борту станции астронавты проведут более 200 научных экспериментов и технологических демонстраций, чтобы подготовиться к миссии на Луну, Марс и за их пределами, принося пользу человечеству на Земле.

"Экипаж-7 является ярким примером как американской изобретательности, так и того, чего мы можем достичь, когда работаем вместе. Сотрудничая со странами по всему миру, NASA привлекает лучших ученых для осуществления наших смелых миссий, и очевидно, что мы можем сделать и узнать больше, когда работаем вместе", - сказал администратор NASA Билл Нельсон.

В частности, эксперименты будут включать сбор срезов микроорганизмов вне космической станции, первое исследование реакции человека на разную продолжительность космического полета и исследование физиологических аспектов сна астронавтов.

Космический корабль Dragon под названием Endurance автономно пристыкуется к ориентированному в космос порту модуля Harmony станции в 8:39 утра в воскресенье, 27 августа.

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Наука
Россия
Япония
Технологии
США
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