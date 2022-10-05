SpaceX отправила на Международную космическую станцию российскую космонавтку
Американская компания SpaceX отправила на Международную космическую станцию экипаж из четырех астронавтов, среди которых – россиянка Анна Кикина
NASA опубликовало прямую трансляцию запуска ракеты.
Кикина улетела вместе с астронавтами NASA Джошем Кассадой и Николь Манн (представительница племен Раунд-Велли с севера Калифорнии), а также астронавтом Японского агентства аэрокосмических исследований Коичи Ваката.
Космический корабль SpaceX Crew Dragon стартовал из Флориды в 12:00 по местному времени (19:00 по Киеву). Космонавты пробудут на орбите 6 месяцев.
Американское издание Bloomberg отмечает, что сотрудничество NASA и "Роскосмоса" продолжалось даже после начала полномасштабного вторжения России в Украину, а участие россиянки в полете является "продолжением соглашения об обмене экипажами".
В июле NASA осудило действия трех российских космонавтов на борту Международной космической станции (МКС), фотографировавшихся с флагами РФ. Однако это не помешало американскому астронавту Фрэнку Рубио 21 сентября отправиться на МКС на российском корабле "Союз".
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