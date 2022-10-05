NASA опубликовало прямую трансляцию запуска ракеты.

Кикина улетела вместе с астронавтами NASA Джошем Кассадой и Николь Манн (представительница племен Раунд-Велли с севера Калифорнии), а также астронавтом Японского агентства аэрокосмических исследований Коичи Ваката.

Космический корабль SpaceX Crew Dragon стартовал из Флориды в 12:00 по местному времени (19:00 по Киеву). Космонавты пробудут на орбите 6 месяцев.

Американское издание Bloomberg отмечает, что сотрудничество NASA и "Роскосмоса" продолжалось даже после начала полномасштабного вторжения России в Украину, а участие россиянки в полете является "продолжением соглашения об обмене экипажами".

В июле NASA осудило действия трех российских космонавтов на борту Международной космической станции (МКС), фотографировавшихся с флагами РФ. Однако это не помешало американскому астронавту Фрэнку Рубио 21 сентября отправиться на МКС на российском корабле "Союз".

3 октября основатель компании Space X Илон Маск предположил, как можно достичь мира в Украине, и предложил поддержать или нет его предложение. Среди пунктов, опубликованных на верифицированном аккаунте Маска в твиттере, – провести еще раз референдум на временно оккупированных РФ украинских территориях и отдать России Крым. В комментариях Маску предлагают демилитаризировать Россию и учить историю.

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