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SpaceX отправила на Международную космическую станцию российскую космонавтку

5 октября, 2022 среда
20:08
Технологии

Американская компания SpaceX отправила на Международную космическую станцию экипаж из четырех астронавтов, среди которых – россиянка Анна Кикина

NASA опубликовало прямую трансляцию запуска ракеты.

Кикина улетела вместе с астронавтами NASA Джошем Кассадой и Николь Манн (представительница племен Раунд-Велли с севера Калифорнии), а также астронавтом Японского агентства аэрокосмических исследований Коичи Ваката.

Космический корабль SpaceX Crew Dragon стартовал из Флориды в 12:00 по местному времени (19:00 по Киеву). Космонавты пробудут на орбите 6 месяцев.

Американское издание Bloomberg отмечает, что сотрудничество NASA и "Роскосмоса" продолжалось даже после начала полномасштабного вторжения России в Украину, а участие россиянки в полете является "продолжением соглашения об обмене экипажами".

В июле NASA осудило действия трех российских космонавтов на борту Международной космической станции (МКС), фотографировавшихся с флагами РФ. Однако это не помешало американскому астронавту Фрэнку Рубио 21 сентября отправиться на МКС на российском корабле "Союз".

  • 3 октября основатель компании Space X Илон Маск предположил, как можно достичь мира в Украине, и предложил поддержать или нет его предложение. Среди пунктов, опубликованных на верифицированном аккаунте Маска в твиттере, – провести еще раз референдум на временно оккупированных РФ украинских территориях и отдать России Крым. В комментариях Маску предлагают демилитаризировать Россию и учить историю.

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