SpaceX отложила запуск 85 миниспутников через самолет в небе

Об этом сообщает Space .

Запуск ракеты был отложен из-за появления самолета в небе в зоне запуска ракеты Falcon 9 с космодрома во Флориде.

Отмечается, что инцидент произошел, когда в SpaceX уже начали обратный отсчет до запуска ракеты.



Новая попытка запуска 85 миниспутников связи в рамках проекта Starlink запланирована на сегодня, 30 июня, на 21:56 по Киеву.