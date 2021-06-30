SpaceX отложила запуск 85 миниспутников через самолет в небе
Американская компания SpaceX в момент отменила запуск партии 85 миниспутников связи в рамках проекта Starlink
Об этом сообщает Space .
Запуск ракеты был отложен из-за появления самолета в небе в зоне запуска ракеты Falcon 9 с космодрома во Флориде.
Отмечается, что инцидент произошел, когда в SpaceX уже начали обратный отсчет до запуска ракеты.
Новая попытка запуска 85 миниспутников связи в рамках проекта Starlink запланирована на сегодня, 30 июня, на 21:56 по Киеву.
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