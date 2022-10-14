SpaceX отказывается финансировать услуги Starlink в Украине, - CNN

Об этом говорится в письме SpaceX Пентагону, передает CNN .

Компания Маска заявила в письме, что "больше не может продолжать финансировать сервис Starlink, как это было раньше".

"Мы не в состоянии дальше предоставлять терминалы Украине или финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени", - написал в письме директор по государственным продажам SpaceX.

Кроме этого, в письме также содержится просьба к Пентагону взять на себя финансирование правительственного и военного использования Украиной системы Starlink, которая, по утверждению SpaceX, будет стоить более $120 млн до конца года и может обходиться около $400 млн в течение следующих 12 месяцев.

Среди документов SpaceX, посланных в Пентагон, есть прямой запрос, сделанный к Маску в июле главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным, о предоставлении еще почти 8000 терминалов Starlink.

Отметим, что после 24 февраля терминалы Starlink начали массово поступать в Украину от наших партнеров. В конце августа компания SpaceX почти вдвое снизила для украинцев стоимость Интернета.

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