SpaceX ограничила использование Украиной интернета Starlink для управления дронами
Компания Илона Маска SpaceX приняла меры, чтобы предотвратить использование защитниками Украины спутникового интернета Starlink для управления дронами
Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление Гвинн Шотвелл, президентки и главного операционного директора SpaceX.
Она утвердила, что спутниковый интернет Starlink, обеспечивавший украинским военным широкополосную связь, "никогда не предназначался для использования в качестве оружия".
"Однако украинцы использовали его ненамеренно и не в пределах никакого соглашения", - сказала Гвинн Шотвелл.
Позже президент SpaceX уточнила в разговоре с журналистами, что говорилось именно об использовании ВСУ интернета Starlink для управления дронами.
"Есть вещи, которые мы можем сделать, чтобы ограничить их способность делать это", – сказала она, имея в виду использование Starlink с беспилотниками. "Есть вещи, которые мы можем сделать и которые мы уже сделали".
Гвинн Шотвелл отметила, что использование интернета Starlink для управления БПЛА выходит за пределы соглашения с украинским правительством, ведь изначально контракт предназначался для гуманитарных целей: предоставление широкополосного интернета больницам, банкам и семьям, пострадавшим от российского вторжения.
"Мы знаем, что военные используют их для связи, и это нормально, - сказала она. Но мы никогда не хотели, чтобы они использовали его в наступательных целях".
- Напомним, ранее Украина договорилась с американской компанией Space Exploration Technologies Corp. о поставках более 10 тыс. терминалов спутниковой связи Starlink.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.6
Покупка 39.6Продажа 40.28
-
EUR
Покупка 42.02Продажа 42.96
- Актуальное
- Важное