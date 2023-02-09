SpaceX ограничила использование Украиной интернета Starlink для управления дронами

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление Гвинн Шотвелл, президентки и главного операционного директора SpaceX.

Она утвердила, что спутниковый интернет Starlink, обеспечивавший украинским военным широкополосную связь, "никогда не предназначался для использования в качестве оружия".

"Однако украинцы использовали его ненамеренно и не в пределах никакого соглашения", - сказала Гвинн Шотвелл.

Позже президент SpaceX уточнила в разговоре с журналистами, что говорилось именно об использовании ВСУ интернета Starlink для управления дронами.

"Есть вещи, которые мы можем сделать, чтобы ограничить их способность делать это", – сказала она, имея в виду использование Starlink с беспилотниками. "Есть вещи, которые мы можем сделать и которые мы уже сделали".

Гвинн Шотвелл отметила, что использование интернета Starlink для управления БПЛА выходит за пределы соглашения с украинским правительством, ведь изначально контракт предназначался для гуманитарных целей: предоставление широкополосного интернета больницам, банкам и семьям, пострадавшим от российского вторжения.

"Мы знаем, что военные используют их для связи, и это нормально, - сказала она. Но мы никогда не хотели, чтобы они использовали его в наступательных целях".