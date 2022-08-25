SpaceX Илона Маска снизила для украинцев стоимость интернета Starlink

Об этом сообщает телеграмма канал Spravdi Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры и информационной политики.

Новая цена за услугу спутникового интернета с 24 августа составляет не $100, а $60 в месяц, сообщила SpaceX.

В Starlink решили пересмотреть ценовую политику и снизить тариф для отдельных стран с учетом "местных рыночных условий". Это не временная акция, а именно новая цена, которая будет действовать до пересмотра тарифной политики.

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