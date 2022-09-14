SpaceX Илона Маска покупает батареи для Starlink у украинской компании
Украинский производитель дронов DroneUA договорился со SpaceX Илона Маска о поставках зарядных станций
Об этом в рамках подкаста "Боль украинского ІТ" рассказал соучредитель компании Валерий Яковенко, передает издание Sundries.
"Мы открыли для себя новое направление – энергонезависимость. Это возможность накапливать энергию и использование ее, когда это нужно", – сказал он.
Новым продуктом компании являются "большие батарейки", такие же "сами как у Маска". В марте компания получила запрос от SpaceX, и сейчас большинство работающих в Украине старлинков используют батарейки DroneUA.
"К нам обратились из-за связи с поставщиками техники", - рассказывает Валерий.
Компания, по словам ее совладельца, выступает в проекте как интегратор. Потому что небольшие charging station состоят из солнечных панелей и собственно из накопителей энергии.
- Напомним, изначально полномасштабное вторжение России SpaceX предоставило и продала для Украины тысячи станций Starlink, а недавно компания Илона Маска снизила для украинцев стоимость ее спутникового интернета.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.84
Покупка 39.84Продажа 40.68
-
EUR
Покупка 39.64Продажа 40.8
- Актуальное
- Важное