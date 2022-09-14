SpaceX Илона Маска покупает батареи для Starlink у украинской компании

Об этом в рамках подкаста "Боль украинского ІТ" рассказал соучредитель компании Валерий Яковенко, передает издание Sundries.

"Мы открыли для себя новое направление – энергонезависимость. Это возможность накапливать энергию и использование ее, когда это нужно", – сказал он.

Новым продуктом компании являются "большие батарейки", такие же "сами как у Маска". В марте компания получила запрос от SpaceX, и сейчас большинство работающих в Украине старлинков используют батарейки DroneUA.

"К нам обратились из-за связи с поставщиками техники", - рассказывает Валерий.

Компания, по словам ее совладельца, выступает в проекте как интегратор. Потому что небольшие charging station состоят из солнечных панелей и собственно из накопителей энергии.