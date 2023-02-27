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SpaceX и NASA готовятся к запуску нового экипажа на МКС: улетят космонавты из США, России и ОАЭ

27 февраля, 2023 понедельник
07:25
Наука

27 февраля космонавты из США, России и Объединенных Арабских Эмиратов улетят на Международную космическую станцию. Новый экипаж доставит ракета Falcon 9

Об этом информирует CNN.

В понедельник ракета SpaceX Falcon 9 и капсула Crew Dragon стартуют из Космического центра Кеннеди на мысе Канаверал, штат Флорида.

Crew Dragon отделится от ракеты после запуска и проведет около суток, маневрируя по орбите, прежде чем соединится с МКС. Эта миссия станет седьмым полетом астронавтов, выполняемым SpaceX от имени NASA с 2020 года.

В составе экипажа – астронавты NASA Стивен Боуэн и Уоррен Хобург, а также Султан Алнеяди, который станет вторым из Объединенных Арабских Эмиратов и российский космонавт Андрей Федяев.

Ожидается, что они проведут до шести месяцев на борту орбитальной станции, проводя научные эксперименты и поддерживая станцию уже два десятка лет.

Кроме того, эта миссия проходит в то время, когда находящиеся на МКС астронавты Crew-5 сталкиваются с проблемой транспортировки.

Сообщается, что в декабре 2022 года российский космический корабль "Союз", который использовался для транспортировки двух космонавтов и одного астронавта НАСА на космическую станцию, стал утечкой охлаждающей жидкости. После того как капсулу сочли опасной для возвращения астронавтов, российское космическое агентство "Роскосмос" 23 февраля запустило новый корабль, прибывший на МКС в субботу.

  • 1 февраля два астронавта NASA в прямом эфире вышли в открытый космос. Это было вторично в 2023 году.
  • В 2023 году Саудовская Аравия впервые в истории отправит женщину-астронавта в космическую миссию.
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