SpaceX готовится к запуску Starship – самой мощной ракеты в истории
Компания Илона Маска SpaceX подтвердила подготовку к полету в космос самой мощной ракеты, когда-либо запущенной человечеством. В случае успеха проект станет шагом на пути к космическому туризму
Об этом говорится на сайте SpaceX.
В четверг, 20 апреля, SpaceX предпримет вторую попытку запуска гигантского космического корабля Starship ракетой-носителем Super Heavy с базы в Техасе. Событие можно наблюдать в прямом эфире, а сам запуск должен пройти в 16:30 по Киеву.
Starship разработан специально для полетов на Марс и Луну и способен перевозить до 100 человек. Этот полет сделает ее самой большой и мощной ракетной системой, когда-либо запущенной человечеством.
В случае успеха, проект SpaceX станет важным шагом на пути к космическому туризму и может коренным образом изменить правила космических путешествий.
Официальная трансляция SpaceX:
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