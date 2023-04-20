Об этом говорится на сайте SpaceX.



В четверг, 20 апреля, SpaceX предпримет вторую попытку запуска гигантского космического корабля Starship ракетой-носителем Super Heavy с базы в Техасе. Событие можно наблюдать в прямом эфире, а сам запуск должен пройти в 16:30 по Киеву.

Starship разработан специально для полетов на Марс и Луну и способен перевозить до 100 человек. Этот полет сделает ее самой большой и мощной ракетной системой, когда-либо запущенной человечеством.

В случае успеха, проект SpaceX станет важным шагом на пути к космическому туризму и может коренным образом изменить правила космических путешествий.

Официальная трансляция SpaceX:

Трансляция на украинском: