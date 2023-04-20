Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Наука SpaceX готовится к запуску Starship – самой мощной ракеты в истории
Вживую

SpaceX готовится к запуску Starship – самой мощной ракеты в истории

20 апреля, 2023 четверг
16:10
Наука Starship

Компания Илона Маска SpaceX подтвердила подготовку к полету в космос самой мощной ракеты, когда-либо запущенной человечеством. В случае успеха проект станет шагом на пути к космическому туризму

Об этом говорится на сайте SpaceX.

В четверг, 20 апреля, SpaceX предпримет вторую попытку запуска гигантского космического корабля Starship ракетой-носителем Super Heavy с базы в Техасе. Событие можно наблюдать в прямом эфире, а сам запуск должен пройти в 16:30 по Киеву.

Starship разработан специально для полетов на Марс и Луну и способен перевозить до 100 человек. Этот полет сделает ее самой большой и мощной ракетной системой, когда-либо запущенной человечеством.

В случае успеха, проект SpaceX станет важным шагом на пути к космическому туризму и может коренным образом изменить правила космических путешествий.

Официальная трансляция SpaceX:

Трансляция на украинском:

  • 11 февраля 2022 года Маск представил обновленную версию космического корабля Starship, который, по его словам, совершит революцию в космических полетах.
  • 7 апреля Маск анонсировал, что готовится первый запуск сверхтяжелой ракеты Starship, разрабатываемой для пилотируемых миссий на Луну и Марс.
Мир
Технологии
Илон Маск
Читайте также:
Олександр Антонюк
Автор Александр Антонюк
19 апреля, 2023 среда
Электронные повестки в Дии: правильно ли это?
20 апреля, 2023 четверг
Последствия вспышки, которые видели киевляне, и падение неизвестного объекта будут выяснять специалисты, - КМВА
путін
19 апреля, 2023 среда
В ISW назвали цель поездки Путина на оккупированные территории Херсонщины и Луганщины
Киев
+9°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.53
    Покупка 37.53
    Продажа 38.3
  • EUR
    Покупка 40.72
    Продажа 41.77
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
20 апреля
16:29
G7
Страны G7 рассматривают почти полный запрет экспорта в РФ, - Bloomberg
16:18
Эксклюзив
Враг постоянно маневрирует и выискивает места, откуда он может наносить удары, - Гуменюк
16:17
Генерал-лейтенант Забродский назвал "спекулятивным" решение о возврате 30 тыс. доплат всем военным
16:00
OPINION
Зерновой кризис: так выглядит ответственное правительство
15:58
Игорь Коломойский
Замок XV века и апартаменты напротив Эйфелевой башни: во Франции нашли имущество Коломойского, - "Схемы"
15:44
В России похитили казахстанского студента и отправили на войну в Украине в составе ЧВК Вагнера
15:40
Обновлено
Законное место Украины – в НАТО, - Столтенберг во время визита в Киев
15:06
Самую боеспособную часть российской армии уничтожил сам Путин, - ГУР
15:01
Почти все николаевцы, покинувшие город после 24 февраля 2022 года, вернулись домой
14:41
Вышел второй трейлер фильма "Форсаж 10"
14:38
Обновлено
Пытались угнать российский самолет: СБУ возбудила уголовное дело против украинских военных
14:38
Эксклюзив
Между Францией и Польшей возникли споры по поводу боеприпасов для Украины, - военный эксперт Самусь
14:29
Верховный суд Украины
Верховный Суд оставил компании Жеваго 40% акций Полтавского ГОКа
14:27
Началась разработка сериала по мотивам "Сумерки" Стефани Майер, - СМИ
14:13
В Украине арестовали активы Новинского – 18 млн кубометров газа более чем на 144 млн грн
14:09
Эксклюзив
Враг очень сильно наседает на Бахмут, разрушая город, - лейтенант батальона "Свобода" Конон
14:02
OPINION
Юрий Бутусов
Путин плохо знает русскую историю
13:54
В апреле вагнеровцы незаконно депортировали из Бахмута четыре семьи с детьми
13:41
Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украине ожидать ощутимого потепления
13:37
Песков заявил, что главная цель войны РФ - не дать Украине вступить в НАТО
13:23
Киевсовет рассмотрит расторжение договора аренды земли с посольством РФ
13:22
PR
Классификация и технические характеристики ноутбуков
13:13
Четверым активным участникам хулиганских действий на территории Киево-Печерской лавры сообщили о подозрении
13:03
РФ держит в Черном море 3 ракетоносителя, общий залп может составлять до 13 "калибров"
13:03
Обновлено
С утра армия РФ четырежды обстреляла Черниговщину, раненая женщина скончалась в больнице
12:53
Обновлено
Стало известно, когда пройдет прощание с погибшим экс-депутатом Барной и где его похоронят
12:46
Командующий Тихоокеанским флотом РФ ушел в отставку после проверки боеспособности
12:41
В Киеве задержали чиновницу "МВД ДНР", которая планировала бежать за границу
12:30
Умер украинский художник, скульптор и архитектор Владимир Мельниченко
12:16
РФ получила новую партию иранских дронов и активизировала атаки после затишья, - Гуменюк
12:05
Эксклюзив
Путин пытается доказать, что он остается альфа-самцем, - офицер движения сопротивления "Свободная Украина" Тетерук
12:03
OPINION
Притворная независимость УПЦ от РПЦ — это сказки "для тех, кто не в теме"
11:53
Еврокомиссия представит новый пакет санкций в эту пятницу, - Politico
11:46
На Еспресо состоится украинская премьера фильма "Голос Виктории: дневник похищенной учительницы"
11:43
Расстреливал автомобили мирных жителей в Ирпене: будут судить военного РФ, узнанного за фото на Polaroid
11:17
Укрпочта доставила 10-миллионную посылку "Железной почтой"
11:05
В Украине будут развиваться стартапы-экосистемы и привлекать инвестиции благодаря поддержке Techosystem
10:53
Россияне за сутки обстреляли 14 населенных пунктов в Донецкой области: 1 погибший
10:50
Эксклюзив
В принадлежащих государству помещениях Лавры по сей день работает бизнес Паши Мерседеса, - религиовед Ковалев
10:39
Дания вместе с Нидерландами передает 14 танков Leopard 2
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV