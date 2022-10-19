Ответный твит Маска появился сегодня, 19 октября.

"SpaceX теряет примерно 20 миллионов долларов в месяц из-за неоплаченных услуг и расходов, связанных с усилением мер безопасности для защиты от кибервойн, но мы будем продолжать это делать", - написал Маск.

Также он добавил, что нет денег от министерства обороны, а несколько других стран, иноземных организаций и частных лиц платят за 11 терминалов Starlink примерно 25 тысяч долларов в месяц.

Напомним, в Пентагоне прокомментировали ситуацию со Starlink и заверили, что Украина и в дальнейшем будет иметь все необходимое на поле боя

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb