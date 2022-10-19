SpaceX ежемесячно теряет $20 млн из-за неоплаченных услуг по Starlink и расходов на защиту от кибервойны, - Маск
Основатель SpaceX Илон Маск в ответ на твит о том, что его компания ничего не заплатила за работу интернет-сервиса Starlink в Украине, рассказал о $20 млн ежемесячных потерь
Ответный твит Маска появился сегодня, 19 октября.
"SpaceX теряет примерно 20 миллионов долларов в месяц из-за неоплаченных услуг и расходов, связанных с усилением мер безопасности для защиты от кибервойн, но мы будем продолжать это делать", - написал Маск.
Также он добавил, что нет денег от министерства обороны, а несколько других стран, иноземных организаций и частных лиц платят за 11 терминалов Starlink примерно 25 тысяч долларов в месяц.
- Напомним, в Пентагоне прокомментировали ситуацию со Starlink и заверили, что Украина и в дальнейшем будет иметь все необходимое на поле боя
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