SpaceX доставит на МКС семена карликовых томатов, острую зеленую фасоль, выпечку и конфеты

Об этом информирует CNN .

"Во вторник стартует 26-я коммерческая миссия SpaceX по пополнению запасов, она доставит на Международную космическую станцию множество запасов, пару новых солнечных батарей, карликовые семена томатов и ряд научных экспериментов", - пишет издание.

Солнечные батареи будут доставлены на космическом корабле Dragon, установят во время запланированных на 29 ноября и 3 декабря выходов в открытый космос. Эти батареи увеличат мощность Международной космической станции.

Также на МКС прибудет портативный микроскоп, который позволит астронавтам собирать и посылать снимки образцов крови врачам на Землю.

Кроме того, в честь Дня благодарения астронавты получат праздничные вкусности - мороженое, яблочные десерты, тыквенный пирог, острую зеленую фасоль и конфеты.

Астронавты уже вырастили на станции разные виды салата, редиса и чили. В этот раз члены экипажа попытаются вырастить в космосе карликовые помидоры.

"Для наших исследовательских целей в NASA очень важно иметь возможность поддерживать экипаж не только питанием, но и рассматривать разные типы растений как источники питательных веществ, которые нам было бы трудно поддерживать во время длительных путешествий между отдаленными пунктами назначения, как Марс и так далее" – сказал заместитель руководителя Управления интеграции исследований МКС и главный научный сотрудник программы NASA Кирт Костелло.

Космические помидоры будут выращивать в мешках, называемых растительными подушками, и установлены в системе производства овощей, известной как камера роста Veggie, на космической станции. Астронавты будут поливать и ухаживать за растениями.

"Помидоры станут новым приключением для нашей команды Veggie, мы будем пытаться выяснить, как сохранить эти жаждущие растения хорошо поливляться без чрезмерного полива", - добавил ученый НАСА по космическому растениеводству и главный исследователь исследования помидоров Джоя Масса.

Вероятно, карликовые томаты созреют весной. Экипаж ожидает три урожая – через 90, 97 и 104 дня после посадки. Половину овощей по каждому урожаю заморозят и вернут на Землю для анализа.

NASA доставило лунную ракету Space Launch System (SLS) с кораблем Orion на стартовую площадку 39B космического центра Кеннеди во Флориде.

7 ноября NASA отправило ракету Antares с украинскими компонентами, которая доставляет клетки яичников коров и другие эксперименты на международную космическую станцию.

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