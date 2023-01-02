SpaceX 3 января выведет на орбиту украинский наноспутник PolyITAN-HP-30

Об этом сообщает пресс- служба Министерства образования и науки.

"Наноспутник PolyITAN-HP-30 создали ученые Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" исключительно за бюджетные средства, которые предоставлялись МОН в рамках реализации соответствующих проектов-победителей конкурсов научных исследований и разработок и договора базового финансирования", - говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что запуск состоится с мыса Канаверал в США с помощью ракеты-носителя Falcon-9 от компании "SpaceX". После вывода на планируемую орбиту наноспутник обеспечит реализацию научного эксперимента по исследованию эффективности функционирования тепловых труб различных конструкций как основного элемента систем термостабилизации космических аппаратов.

Также МОН сообщает, что доставлен спутник в Штаты благодаря спонсорской помощи компании "Боинг Украина". В то же время, спинофф-компания нидерландского Технического университета Делфт, взяла на себя финансирование и техническое обеспечение выведения космического аппарата в космос. Кроме этого, также присоединились Государственное космическое агентство Украины, которое способствовало решению вопросов логистики и экспорта.

Трансляция события пройдет на официальном ютуб-канале КПИ им. Игоря Сикорского с 16 часов 3 января 2023 года.

23 декабря стало известно, что китайская компания GalaxySpace ускоряет исследования и разработку спутников с плоскими панелями, которые можно в большом количестве отправлять в космос с целью созвездия спутникового интернета.

27 декабря стало известно, что Китай успешно запустил спутник дистанционного зондирования Земли "Гаофень-1104".

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