Сознательный террор. За последние четыре дня от обстрелов в Харькове погибли 18 человек, - Зеленский
В течение четырех последних дней в результате обстрелов армией РФ погибли 18 жителей Харькова, 106 ранены
Об этом сказал президент Владимир Зеленский в видеообращении.
"Продолжаются постоянные обстрелы нашего города Харьков. Сегодня российские войска ударили в частности по улицам Культуры, Шевченко и Дарвина. Пожалуй, это особо опасные слова для Росии – культура, Шевченко, Дарвин. То, что чревато их существованием", - сказал Зеленский.
Он добавил, что по последним данным, из-за этого обстрела погибли пятеро харьковчан, по меньшей мере 15 ранены.
"Только за четыре последних дня в Харькове от российских обстрелов 18 человек погибли, 106 человек ранены. Это ничто иное, чем сознательный террор - минометы, артиллерия против обычных жилых кварталов, против обычных гражданских людей”, - сказал Зеленский.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.45
Покупка 30.45Продажа 31.97
-
EUR
Покупка 32.76Продажа 34.54
- Актуальное
- Важное