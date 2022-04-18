Сознательный террор. За последние четыре дня от обстрелов в Харькове погибли 18 человек, - Зеленский

Об этом сказал президент Владимир Зеленский в видеообращении.

"Продолжаются постоянные обстрелы нашего города Харьков. Сегодня российские войска ударили в частности по улицам Культуры, Шевченко и Дарвина. Пожалуй, это особо опасные слова для Росии – культура, Шевченко, Дарвин. То, что чревато их существованием", - сказал Зеленский.

Он добавил, что по последним данным, из-за этого обстрела погибли пятеро харьковчан, по меньшей мере 15 ранены.

"Только за четыре последних дня в Харькове от российских обстрелов 18 человек погибли, 106 человек ранены. Это ничто иное, чем сознательный террор - минометы, артиллерия против обычных жилых кварталов, против обычных гражданских людей”, - сказал Зеленский.