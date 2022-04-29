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Главная война с Россией Сознательное и жестокое унижение ООН. Досадно, что российский ракетный удар по Киеву во время пребывания генсека остался без должной реакции, - Зеленский

Сознательное и жестокое унижение ООН. Досадно, что российский ракетный удар по Киеву во время пребывания генсека остался без должной реакции, - Зеленский

29 апреля, 2022 пятница
22:54
война с Россией

В ООН так и не смогли четко и жестко отреагировать на эту циничную и откровенную оплеуху со стороны России

Об этом в традиционном вечернем обращении сообщил президент Украины.

"Продолжается разбор завалов дома, куда вчера во время визита Генсека ООН Антонио Гуттереша попала российская ракета. Обидно, но сознательное и жестокое унижение ООН со стороны России осталось без мощного ответа.

Сегодня стало известно, что от этого обстрела жилого дома погибла журналистка "Радио Свобода" Вера Гирич. Она стала 23 представителем медиа, чья жизнь оборвалась в результате российского вторжения от 24 февраля", - отметил Владимир Зеленский.

  • Гутерреш лишь сумел заявить , что шокирован тем, что россияне обстреляли Киев, когда он находился в городе, и уехал из Киева с намерением "не сдаваться".

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Россия
Антониу Гутерреш
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