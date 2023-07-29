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"Сознательно превышает свою потребность в еде". Депутат Безуглая объяснила, почему против Леси Гасиджак во главе Музея Голодомора

29 июля, 2023 суббота
21:27
Общество Леся Гасиджак

Народная депутат от фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая считает, что историкиня Леся Гасиджак в силу своей внешности не может занимать должность исполняющей обязанности генерального директора Национального музея Голодомора-геноцида

Об этом депутат заявила в фейсбуке в субботу, 29 июля 2023 года.

"Первое, бодишейминг - отвратительное неприемлемое явление. Осуждаю любые его проявления, сама неоднократно становилась мишенью. Второе, попробуем поговорить подробнее: о контексте. Соответствие формы содержанию. И немного, почему ожирение - это болезнь, а не бодипозитив", - отметила прежде всего Безуглая.

Вместе с тем, пребывание именно Гасиджак во главе Музея Голодомора, по мнению народного депутата, не отвечает "визуальным стандартам" и "озадачивает" иностранных партнеров.

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"Вы бы восприняли такую ведущую новостей? А фехтовальщицу? Глава Всемирной продовольственной программы Дэвид Бизли заявил, что война в Украине создает катастрофу, влияющую на местное сельское хозяйство и глобальные запасы продовольствия и зерна, невиданную со времен Второй мировой войны. Сейчас напрямую из-за нападения на нас РФ морятся голодом сотни тысяч в других уголках земного шара, и это контекстные параллели, которые должны активно использоваться в коммуникации с миром", - изложила собственную точку зрения представительница фракции "Слуга народа".

При этом о лишнем весе она пишет как о болезни.

"А вот ожирение является болезнью согласно ВОЗ, которая в абсолютном большинстве возникает тогда, когда потребление калорий превышает их сгорание. То есть, когда человек потребляет избыточное, а при ІІІ степени, в несколько раз большее, чем ежедневная потребность, количество пищи. Еще раз, вы страдаете ожирением, когда слишком много едите! Это не следствие ранения, не онкологическое заболевание или врожденный порок. Это в абсолютном большинстве случаев - прямое следствие вашего пищевого поведения. Действия россиян приводили к смерти от ограничения пищи. Как почти сотню лет назад, так и сейчас. С другой стороны, руководителем этого направления назначаем женщину, которая уничтожает свое здоровье, сознательно превышая свою потребность в пище в несколько раз", - продолжила Марьяна Безуглая.

В частности, как она считает, внешность Леси Гасиджак будет мешать ей профессионально общаться с теми странами, где людям не хватает еды.

"А теперь смоделируем ситуацию: общение с представителями одной из африканских стран, которая страдает от продовольственного кризиса из-за РФ, Леся берет слово, комментирует. Будет ли у африканцев эмпатийное родство, эмоциональное восприятие ее слов во время беседы? Мы можем часами шеймить бодишейминг. Но невозможно закрыть глаза на рациональные объективные причины, почему ведущие новостей выглядят так, а в классических боевиках играет роли Том Круз, а не Мелисса Маккарти. Просто нынешняя ситуация не должна возникнуть и это контекстная недоработка Минкульта, одна из многих", - подчеркнула Безуглая.

Новая директор Музея Голодомора: кто она и какой ответ готовит на травлю

40-летняя Леся Гасиджак стала во главе Национального музея Голодомора-геноцида 20 июля 2022 года. Соответствующий приказ №318-к от 19 июля подписал тогда еще министр культуры Александр Ткаченко.

Перед этим на фоне обвинений в некомпетентности и академической неблагочестии с этой должности ушла Леся Стасюк.

Гасиджак, ранее уже работавшая первым заместителем гендиректора Музея Голодомора в 2015-2019 годах (с перерывами), в свою очередь, "будет исполнять обязанности генерального директора до назначения генерального директора, который будет избран на конкурсной основе по закону Украины №955-VIII после прекращения действия "военного положения", сообщает сайт учреждения.

Гасиджак Леся - кандидат исторических наук, этнолог, музеолог.

Окончила исторический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Защитила диссертацию "Процессы трансформации этнокультуры украинцев Донбасса (конец ХХ – начало ХХІ ст.)".

Кроме Музея Голодомора, работала также в ОО "Украинский центр развития музейного дела", редактировала портал "Музейное пространство", возглавляла БО "Международный благотворительный фонд Музея Голодомора".

Травлю в ее адрес начал в соцсетях юрист Клим Браткивский.

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"Оказалось, что Клим Браткивский является адвокатом скандального депутата под американскими санкциями Александра Дубинского", - отмечает журналист Марина Данилюк-Ярмолаева.

Волну хейта по отношению к Гасиджак подхватила российская пропаганда. Первыми же Гасиджак поддержали уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец и движение "Марш женщин".

Леся Гасаджак готовит судебный иск по поводу оскорбления чести и достоинства.

"Я принципиально буду подавать в суд, потому что понимаю, что такие истории случаются каждый день. Хейту поддается очень много женщин в Украине. И не только из-за внешности. А просто из-за того, что они женщины на руководящих должностях. Я считаю, что это должен быть обучающий кейс. Чтобы он никогда больше не повторился", - заявила глава Национального музея Голодомора-геноцида.

Публичная дискуссия о внешности руководительницы Музея Голодомора совпала по времени с общественным обсуждением того, нужно ли сейчас, во время войны, достраивать сам музей на средства налогоплательщиков и ветированием президентом Владимиром Зеленским соответствующих расходов.

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